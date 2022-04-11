Газета
Технологии

Роскомнадзор потребовал исключить из сервисов Google угрозы в адрес россиян

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google незамедлительно исключить из сервисов компании угрозы в адрес российских пользователей, сообщает пресс-служба ведомства.

Претензии интернет-регулятора связаны с работой сервиса автоматического перевода Google.Translate. Как заявили в Роскомнадзоре, при вводе на сайте Google.Translate словосочетания dear Russians («дорогие россияне»), появлялась подсказка с предложением заменить его переводом фразы dead Russians («мертвые россияне»).

В РКН это сочли нарушением «экстремистского характера» и потребовали от Google принять «исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в отношении российских пользователей», а также отчитаться о причинах появления таких сообщений.

На прошлой неделе Роскомнадзор запретил рекламу любых сервисов Google в России и обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. Это требование начал выполнять, в частности, «Яндекс». «Меры принуждения» принимаются в отношении шести сервисов компании: поисковика Google, магазина приложений Google Pay, видеохостинга Youtube, музыкального сервиса Youtube Music, электронной почты Gmail и Google Chat.

В ведомстве решение обосновали распространенением на Youtube фейков о ходе военной операции на Украине и дискриминацией на платформе ряда российских СМИ и организаций.

До этого Роскомнадзор также потребовал от администрации Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения. По данным РКН, поисковик исключил из результатов выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и МВД РФ. В 2021 г. за отказ удалять запрещенный контент в отношении Google был составлен 21 протокол, сумма штрафов превысила 51 млн руб. Компания оплатила только часть из них.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных