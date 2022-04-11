Роскомнадзор потребовал исключить из сервисов Google угрозы в адрес россиян
Роскомнадзор потребовал от американской компании Google незамедлительно исключить из сервисов компании угрозы в адрес российских пользователей, сообщает пресс-служба ведомства.
Претензии интернет-регулятора связаны с работой сервиса автоматического перевода Google.Translate. Как заявили в Роскомнадзоре, при вводе на сайте Google.Translate словосочетания dear Russians («дорогие россияне»), появлялась подсказка с предложением заменить его переводом фразы dead Russians («мертвые россияне»).
В РКН это сочли нарушением «экстремистского характера» и потребовали от Google принять «исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в отношении российских пользователей», а также отчитаться о причинах появления таких сообщений.
На прошлой неделе Роскомнадзор запретил рекламу любых сервисов Google в России и обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. Это требование начал выполнять, в частности, «Яндекс». «Меры принуждения» принимаются в отношении шести сервисов компании: поисковика Google, магазина приложений Google Pay, видеохостинга Youtube, музыкального сервиса Youtube Music, электронной почты Gmail и Google Chat.
В ведомстве решение обосновали распространенением на Youtube фейков о ходе военной операции на Украине и дискриминацией на платформе ряда российских СМИ и организаций.
До этого Роскомнадзор также потребовал от администрации Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения. По данным РКН, поисковик исключил из результатов выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и МВД РФ. В 2021 г. за отказ удалять запрещенный контент в отношении Google был составлен 21 протокол, сумма штрафов превысила 51 млн руб. Компания оплатила только часть из них.