«Яндекс» начал маркировать Youtube и поисковик Google как нарушителей закона
«Яндекс» начал маркировать ресурсы Google как нарушителей законодательства РФ по требованию Роскомнадзора, сообщила пресс-служба российской компании.
«Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку», — говорится в сообщении.
Теперь под ссылкой на ресурсы американской корпорации в поисковой выдаче «Яндекса» появляется предупреждение «Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».
Роскомнадзор 7 апреля запретил рекламу любых сервисов Google в России и обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. «Меры принуждения» принимаются в отношении шести сервисов Google: Google Поиска, магазина приложений Google Pay, видеохостинга Youtube, музыкального сервиса Youtube Music, электронной почты Gmail и Google Chat.
Интернет-регулятор считает YouTube «одной из ключевых площадок», распространяющих недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. В Роскомнадзоре насчитали свыше 12 000 подобных видео на платформе, которые так и не были удалены по требованию ведомства. Также в РКН заявили, что Youtube дискриминирует российские СМИ и ряд государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей, принимая решения о блокировке их контента.
Ранее, 5 апреля, Роскомнадзор потребовал от администрации Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения. По данным РКН, поисковик исключил из результатов выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и МВД РФ. В 2021 г. за отказ удалять запрещенный контент в отношении Google был составлен 21 протокол, сумма штрафов превысила 51 млн руб. Компания оплатила только часть из них.