«Яндекс» начал маркировать Youtube и поисковик Google как нарушителей закона

Интернет-регулятор считает YouTube «одной из ключевых площадок», распространяющих недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. В Роскомнадзоре насчитали свыше 12 000 подобных видео на платформе, которые так и не были удалены по требованию ведомства. Также в РКН заявили, что Youtube дискриминирует российские СМИ и ряд государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей, принимая решения о блокировке их контента.