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«Яндекс» начал маркировать Youtube и поисковик Google как нарушителей закона

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«Яндекс» начал маркировать ресурсы Google как нарушителей законодательства РФ по требованию Роскомнадзора, сообщила пресс-служба российской компании.

«Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку», — говорится в сообщении.

Теперь под ссылкой на ресурсы американской корпорации в поисковой выдаче «Яндекса» появляется предупреждение «Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».

Роскомнадзор 7 апреля запретил рекламу любых сервисов Google в России и обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. «Меры принуждения» принимаются в отношении шести сервисов Google: Google Поиска, магазина приложений Google Pay, видеохостинга Youtube, музыкального сервиса Youtube Music, электронной почты Gmail и Google Chat.

Интернет-регулятор считает YouTube «одной из ключевых площадок», распространяющих недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. В Роскомнадзоре насчитали свыше 12 000 подобных видео на платформе, которые так и не были удалены по требованию ведомства. Также в РКН заявили, что Youtube дискриминирует российские СМИ и ряд государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей, принимая решения о блокировке их контента.

Ранее, 5 апреля, Роскомнадзор потребовал от администрации Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения. По данным РКН, поисковик исключил из результатов выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и МВД РФ. В 2021 г. за отказ удалять запрещенный контент в отношении Google был составлен 21 протокол, сумма штрафов превысила 51 млн руб. Компания оплатила только часть из них.

Ранее по теме: Роскомнадзор приступил к санкциям против Google

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных