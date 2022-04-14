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Лавров: Россия будет полагаться на свои информационные платформы

Ведомости

Россия продолжит использовать иностранные информационные платформы в рамках законодательства, но будет полагаться на отечественные, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.

«Мы будем строго в рамках нашего законодательства продолжать использовать их возможности в нашей информационной работе, но в то же время очевидно, что полностью надежно полагаться мы можем только на наши отечественные онлайн-платформы и информационно-коммуникационные технологические решения», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Министерство иностранных дел будет активно поддерживать «Одноклассники» и Rutube.

С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 30 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы).

На фоне санкций и приостановки работы ряда зарубежных компаний в России начались обсуждения запуска отечественных аналогов зарубежных сервисов. Так, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать отечественный аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России».

ЕС в пятом пакете санкций запретил поставлять в Россию телекоммуникационное оборудование. Об уходе из России ранее объявили шведская Ericsson и финская Nokia. После санкций США от поставок в Россию отказались крупнейшие производители процессоров — американские AMD и Intel, а также тайваньская TSMC.

С рынка на фоне санкций также ушли крупные IT-компании — Microsoft, Intel и Qualcomm. Правительство поручило госсайтам и сервисам до 11 марта перейти на российскую систему доменных имен и отказаться от иностранных хостингов, писал «Коммерсантъ».

Ранее по теме: Госоператоры связи не смогут пользоваться оборудованием из ЕС из-за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных