Лавров: Россия будет полагаться на свои информационные платформы
Россия продолжит использовать иностранные информационные платформы в рамках законодательства, но будет полагаться на отечественные, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.
«Мы будем строго в рамках нашего законодательства продолжать использовать их возможности в нашей информационной работе, но в то же время очевидно, что полностью надежно полагаться мы можем только на наши отечественные онлайн-платформы и информационно-коммуникационные технологические решения», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Министерство иностранных дел будет активно поддерживать «Одноклассники» и Rutube.
С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 30 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы).
На фоне санкций и приостановки работы ряда зарубежных компаний в России начались обсуждения запуска отечественных аналогов зарубежных сервисов. Так, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать отечественный аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России».
ЕС в пятом пакете санкций запретил поставлять в Россию телекоммуникационное оборудование. Об уходе из России ранее объявили шведская Ericsson и финская Nokia. После санкций США от поставок в Россию отказались крупнейшие производители процессоров — американские AMD и Intel, а также тайваньская TSMC.
С рынка на фоне санкций также ушли крупные IT-компании — Microsoft, Intel и Qualcomm. Правительство поручило госсайтам и сервисам до 11 марта перейти на российскую систему доменных имен и отказаться от иностранных хостингов, писал «Коммерсантъ».