Газета
Технологии

Магазин приложений VK будет называться RuStore

Ведомости

Российская VK подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарного знака российского магазина приложений RuStore, сообщил ТАСС со ссылкой на данные системы СПАРК. Заявки были поданы 25 апреля.

Компания намерена зарегистрировать три логотипа: на первом написано черными буквами слово RuStore, на других рядом с названием расположен квадрат синего и черного цветов, в центре которого изображены три папки.

В пресс-службе Минцифры агентству подтвердили, что магазин приложений, который VK и другие крупные российские ИТ-компании разрабатывают при поддержке министерства, будет называться RuStore. В пресс-службе VK не ответили на запрос агентства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать российский аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России». Затем глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что разработкой магазина приложений займется VK совместно с другими российскими бигтех-компаниями.

Ранее сегодня ТАСС сообщил со ссылкой на АНО «Цифровые платформы», что российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания для устройств на Android. В магазине доступно более 1000 приложений, в том числе приложения Альфа-банка, Rutube, онлайн-кинотеатра Wink, ПСБ-бизнеса, «Сбермаркета», Совкомбанка и т. д. Система оплаты за цифровые товары еще недоступна, она появится в ближайшее время.

Ранее по теме: Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания на Android

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных