Магазин приложений VK будет называться RuStore

Ранее сегодня ТАСС сообщил со ссылкой на АНО «Цифровые платформы», что российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания для устройств на Android. В магазине доступно более 1000 приложений, в том числе приложения Альфа-банка, Rutube, онлайн-кинотеатра Wink, ПСБ-бизнеса, «Сбермаркета», Совкомбанка и т. д. Система оплаты за цифровые товары еще недоступна, она появится в ближайшее время.