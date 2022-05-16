Магазин приложений VK будет называться RuStore
Российская VK подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарного знака российского магазина приложений RuStore, сообщил ТАСС со ссылкой на данные системы СПАРК. Заявки были поданы 25 апреля.
Компания намерена зарегистрировать три логотипа: на первом написано черными буквами слово RuStore, на других рядом с названием расположен квадрат синего и черного цветов, в центре которого изображены три папки.
В пресс-службе Минцифры агентству подтвердили, что магазин приложений, который VK и другие крупные российские ИТ-компании разрабатывают при поддержке министерства, будет называться RuStore. В пресс-службе VK не ответили на запрос агентства.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать российский аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России». Затем глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что разработкой магазина приложений займется VK совместно с другими российскими бигтех-компаниями.
Ранее сегодня ТАСС сообщил со ссылкой на АНО «Цифровые платформы», что российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания для устройств на Android. В магазине доступно более 1000 приложений, в том числе приложения Альфа-банка, Rutube, онлайн-кинотеатра Wink, ПСБ-бизнеса, «Сбермаркета», Совкомбанка и т. д. Система оплаты за цифровые товары еще недоступна, она появится в ближайшее время.