Шадаев сообщил о разработке VK российского магазина приложений
Группа VK займется разработкой отечественного магазина приложений, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия 24». Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать аналог App Store и Google Play к 1 июня.
«В мире есть практика создания отдельных магазинов приложений, но, к сожалению, такая практика только для платформы Android существует. Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего с группой VK — она взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений», — заявил Шадаев (цитата по ТАСС).
Министр пояснил, что VK будет разрабатывать магазин «не за бюджетные деньги». Шадаев отметил, что разработка должна стать полноценной экосистемой, которая будет сама развиваться и регулироваться крупнейшими участниками рынка. По его словам, первая бета-версия магазина приложений будет запущена до конца мая.
На фоне санкций и приостановки работы нескольких иностранных ИТ-компаний в России начались обсуждения запуска отечественных аналогов зарубежных сервисов. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме заявил о необходимости разработать российский аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России».
По данным источников газеты «Коммерсантъ», принять участие в разработке могут три российские компании: «Сбер», «Яндекс» и VK. Собеседники издания рассказали, что Сбер создает магазин приложений на базе своего корпоративного магазина SberStore, «Яндекс» рассматривает перезапуск «Яндекс.Store», который закрылся в 2020 г., а VK мог бы запустить магазин приложений на базе MY.Games.