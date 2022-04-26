Шадаев сообщил о разработке VK российского магазина приложений

«В мире есть практика создания отдельных магазинов приложений, но, к сожалению, такая практика только для платформы Android существует. Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего с группой VK — она взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений», — заявил Шадаев (цитата по ТАСС).