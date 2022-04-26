Газета
Медиа

Шадаев сообщил о разработке VK российского магазина приложений

Ведомости

Группа VK займется разработкой отечественного магазина приложений, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия 24». Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать аналог App Store и Google Play к 1 июня.

«В мире есть практика создания отдельных магазинов приложений, но, к сожалению, такая практика только для платформы Android существует. Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего с группой VK — она взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений», — заявил Шадаев (цитата по ТАСС).

Министр пояснил, что VK будет разрабатывать магазин «не за бюджетные деньги». Шадаев отметил, что разработка должна стать полноценной экосистемой, которая будет сама развиваться и регулироваться крупнейшими участниками рынка. По его словам, первая бета-версия магазина приложений будет запущена до конца мая. 

На фоне санкций и приостановки работы нескольких иностранных ИТ-компаний в России начались обсуждения запуска отечественных аналогов зарубежных сервисов. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме заявил о необходимости разработать российский аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России».

По данным источников газеты «Коммерсантъ», принять участие в разработке могут три российские компании: «Сбер», «Яндекс» и VK. Собеседники издания рассказали, что Сбер создает магазин приложений на базе своего корпоративного магазина SberStore, «Яндекс» рассматривает перезапуск «Яндекс.Store», который закрылся в 2020 г., а VK мог бы запустить магазин приложений на базе MY.Games.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных