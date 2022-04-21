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Мишустин поручил разработать российский магазин приложений к 1 июня

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 июня закончить разработку российского магазина приложений, говорится на сайте правительства. Мишустин заявил о необходимости создать аналог App Store и Google Play в начале апреля.

«Обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств. Срок — до 1 июня 2022 года», — говорится в поручении. 

На фоне санкций и приостановки работы нескольких иностранных ИТ-компаний в России начались обсуждения запуска отечественных аналогов зарубежных сервисов. Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме заявил о необходимости разработать отечественный аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России».

По данным источников газеты «Коммерсантъ», принять участие в разработке могут три российские компании: «Сбер», «Яндекс» и VK. Собеседник издания на телекоммуникационном рынке сообщил, что Сбербанк разрабатывает магазин на базе своего корпоративного магазина приложений SberStore. Также «Яндекс» рассматривает перезапуск своего магазина «Яндекс.Store», закрывшегося в 2020 г. Рассмотреть участие в разработке может VK: по мнению одного из источников, логичнее всего было бы запустить магазин приложений на базе MY.Games. В «Сбере» и «Яндексе» не стали комментировать информацию, а в VK подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, который планируется запустить в мае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных