Мишустин поручил разработать российский магазин приложений к 1 июня
«Обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств. Срок — до 1 июня 2022 года», — говорится в поручении.
На фоне санкций и приостановки работы нескольких иностранных ИТ-компаний в России начались обсуждения запуска отечественных аналогов зарубежных сервисов. Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме заявил о необходимости разработать отечественный аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России».
По данным источников газеты «Коммерсантъ», принять участие в разработке могут три российские компании: «Сбер», «Яндекс» и VK. Собеседник издания на телекоммуникационном рынке сообщил, что Сбербанк разрабатывает магазин на базе своего корпоративного магазина приложений SberStore. Также «Яндекс» рассматривает перезапуск своего магазина «Яндекс.Store», закрывшегося в 2020 г. Рассмотреть участие в разработке может VK: по мнению одного из источников, логичнее всего было бы запустить магазин приложений на базе MY.Games. В «Сбере» и «Яндексе» не стали комментировать информацию, а в VK подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, который планируется запустить в мае.