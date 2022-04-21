Мишустин поручил разработать российский магазин приложений к 1 июня

По данным источников газеты «Коммерсантъ», принять участие в разработке могут три российские компании: «Сбер», «Яндекс» и VK. Собеседник издания на телекоммуникационном рынке сообщил, что Сбербанк разрабатывает магазин на базе своего корпоративного магазина приложений SberStore. Также «Яндекс» рассматривает перезапуск своего магазина «Яндекс.Store», закрывшегося в 2020 г. Рассмотреть участие в разработке может VK: по мнению одного из источников, логичнее всего было бы запустить магазин приложений на базе MY.Games. В «Сбере» и «Яндексе» не стали комментировать информацию, а в VK подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, который планируется запустить в мае.