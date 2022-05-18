«VK Видео» станет отдельным приложением
VK до конца года планирует запустить свою платформу «VK Видео» в качестве отдельного приложения, сообщил гендиректор компании Владимир Кириенко в ходе Российского интернет форума (РИФ).
«До конца года планируем запустить платформу "ВК Видео" как отдельное приложение. Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube», — отметил Кириенко (цитата по ТАСС). По его словам, в перспективе VK будет увеличивать разнообразие контента, в том числе планируется партнерство с крупными самостоятельными сервисами, которые можно использовать в рамках соцсети «ВКонтакте».
«ВКонтакте» ранее запустила отдельное мобильное приложение для общения — «VK мессенджер». В пресс-службе отметили, что пользователям станут доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги и др.
В марте источники «Ведомостей» сообщили о намерении VK Group перезапустить два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер. О подготовке к перезапуску ICQ рассказал собеседник, близкий к компании. По его словам, этот проект обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года – еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней санкций в отношении России. Он также отметил, что в VK Group рассчитывают развернуть оба эти проекта уже к лету 2022 г.