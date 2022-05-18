Газета
Технологии

«VK Видео» станет отдельным приложением

Ведомости

VK до конца года планирует запустить свою платформу «VK Видео» в качестве отдельного приложения, сообщил гендиректор компании Владимир Кириенко в ходе Российского интернет форума (РИФ).

«До конца года планируем запустить платформу "ВК Видео" как отдельное приложение. Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube», — отметил Кириенко (цитата по ТАСС). По его словам, в перспективе VK будет увеличивать разнообразие контента, в том числе планируется партнерство с крупными самостоятельными сервисами, которые можно использовать в рамках соцсети «ВКонтакте».

«ВКонтакте» ранее запустила отдельное мобильное приложение для общения — «VK мессенджер». В пресс-службе отметили, что пользователям станут доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги и др.

В марте источники «Ведомостей» сообщили о намерении VK Group перезапустить два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер. О подготовке к перезапуску ICQ рассказал собеседник, близкий к компании. По его словам, этот проект обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года – еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней санкций в отношении России. Он также отметил, что в VK Group рассчитывают развернуть оба эти проекта уже к лету 2022 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных