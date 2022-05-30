Минцифры согласовало оборотные штрафы за утечку данных пользователей
На совещании 26 мая представитель Минцифры сообщил, что законопроект о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных пользователей находится на финальной стадии: согласно документу, компании предлагается штрафовать на 1% от годового оборота, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями встречи.
Собеседники издания уточнили, что штраф может вырасти до 3% от оборота, если компания не сообщила Роскомнадзору об утечке в течение суток. По данным издания, законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. В Минцифры не ответили на запрос издания.
Какие штрафы за утечку данных действуют сейчас
Сейчас штраф для юрлиц за утечку данных по ст. 13.11 КоАП составляет от 60 000 до 100 000 руб., при повторном правонарушении – до 500 000 руб. Например, за мартовскую утечку данных клиентов (имена, адреса доставки, контактные данные, суммы заказов за полгода) «Яндекс.Еда» была оштрафована на 60 000 руб. Компания объяснила утечку недобросовестными действиями сотрудника. В августе 2021 г. хакеры выставили на продажу более 1,3 млн сканов паспортов клиентов Oriflame, компанию оштрафовали на 30 000 руб.
Впервые об этой инициативе стало известно 22 февраля. Один из источников издания допустил, что разработку документа могли ускорить из-за крупных утечек данных клиентов «Яндекс.Еды», «Гемотеста» и Delivery Club, которые произошли в последующие месяцы. В «Яндексе», VK и «Мегафоне» отказались комментировать инициативу, в «Сбере», МТС и «Вымпелкоме» не ответили на запросы издания.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что поддерживает введение оборотных штрафов за утечку данных. По его мнению, принятие такого законопроекта заставит бизнес вкладывать больше денег в развитие своих систем информационной безопасности.
Персональные данные сейчас обрабатывают не только крупные ИТ-компании, но и небольшие организации, которые редко инвестируют в кибербезопасность, рассказал источник издания на рынке информбезопасности. Эксперты отметили, что компаниям, которые не вкладываются в кибербезопасность, значительно сложнее провести расследование оперативно — такие компании могут узнать об утечках из СМИ или соцсетей. Для оперативной установки утечки данных и расследования нужно соответствующее программное обеспечение.