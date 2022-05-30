Минцифры согласовало оборотные штрафы за утечку данных пользователей

Персональные данные сейчас обрабатывают не только крупные ИТ-компании, но и небольшие организации, которые редко инвестируют в кибербезопасность, рассказал источник издания на рынке информбезопасности. Эксперты отметили, что компаниям, которые не вкладываются в кибербезопасность, значительно сложнее провести расследование оперативно — такие компании могут узнать об утечках из СМИ или соцсетей. Для оперативной установки утечки данных и расследования нужно соответствующее программное обеспечение.