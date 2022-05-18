Оборотные штрафы за утечку персональных данных могут составить 1% от выручки

Оборотные штрафы за утечку персональных данных могут составить 1% от выручкиЭто в миллионы раз выше, чем штрафы, которые сейчас платят за это крупные компании
Размер оборотного штрафа для компаний за утечку персональных данных может составить 1% от их годового оборота. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин в ходе брифинга на форуме по кибербезопасности Positive Hack Days. По его словам, ведомство сейчас обсуждает такую ставку.
«Вопрос утечек в последние месяцы очень острый. <...> Мы хотим ввести оборотные штрафы в ближайшей перспективе, до конца этого года. По нашему мнению, оборотный штраф должен быть очень большой, 1% от годового оборота», – сказал Бенгин.
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