Оборотные штрафы за утечку персональных данных могут составить 1% от выручки

Размер оборотного штрафа для компаний за утечку персональных данных может составить 1% от их годового оборота. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин в ходе брифинга на форуме по кибербезопасности Positive Hack Days. По его словам, ведомство сейчас обсуждает такую ставку.