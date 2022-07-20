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Технологии

Эксперты DLBI рассказали об изменении тактики хакеров

Ведомости

Основной тренд среди хакеров в 2022 г. — атаки на серверы баз данных, их доля в общем числе утечек составила 68%, в объеме похищенных данных — 83%; в 2021 г. источниками данных были преимущественно утечки по вине недобросовестных сотрудников, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Основатель сервиса Ашот Оганесян пояснил, что хакеры получают доступ к серверам с помощью заражения рабочих мест ИТ-специалистов вредоносным ПО, которое помогает красть пароли и сессионные файлы cookie, с помощью поиска и эксплуатации уязвимостей в системах удаленного доступа, а также в самих SQL-серверах или CMS (системах управления контентом).

В Group-IB подтвердили такую тенденцию: по данным компании, в 2022 г. количество незащищенных баз в России выросло на 37% и достигло 7400. Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков отметил, что причина этого — недостаточное внимание разработчиков, администраторов и архитекторов баз к безопасности, уязвимости в используемых продуктах и неправильная конфигурация. По его словам, серверы баз данных часто имеют конфигурацию настроек безопасности по умолчанию, что может привести к утечке.

Оганесян отметил, что похищенные данные используют для экспериментального обогащения баз данных и фишинга. По данным компании, в первом полугодии объем утечек ценных данных вырос до 61 млн уникальных записей с 6 млн записей за аналогичный период 2021 г. Число похищенных неуникальных данных к июлю достигло 2,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных