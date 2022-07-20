Эксперты DLBI рассказали об изменении тактики хакеров

В Group-IB подтвердили такую тенденцию: по данным компании, в 2022 г. количество незащищенных баз в России выросло на 37% и достигло 7400. Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков отметил, что причина этого — недостаточное внимание разработчиков, администраторов и архитекторов баз к безопасности, уязвимости в используемых продуктах и неправильная конфигурация. По его словам, серверы баз данных часто имеют конфигурацию настроек безопасности по умолчанию, что может привести к утечке.