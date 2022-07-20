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Технологии

Путин: уход западных компаний поможет избавиться от технологической зависимости

Ведомости

Уход зарубежных компаний с российского рынка позволит стране избавиться от «опасной и унизительной зависимости» от западных технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников форума «Сильные идеи для нового времени».

«В этом случае хочется сказать: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". То, что они уходят, заставляет нас, наконец, шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость», — цитирует президента ТАСС. 

Путин добавил, что постепенно эта несамостоятельность расширяется и переходит из одной области в другую. «В том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями», — уточнил глава РФ. 

Ранее Путин поручил премьер-министру России Михаилу Мишустину взять под контроль высокотехнологичные направления экономики. Он добавил, что целесообразнее будет закрепить за каждым направлением ответственного в ранге вице-премьера. «И необходимо здесь определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики», — подчеркнул президент РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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