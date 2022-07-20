Путин: уход западных компаний поможет избавиться от технологической зависимости

«В этом случае хочется сказать: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". То, что они уходят, заставляет нас, наконец, шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость», — цитирует президента ТАСС.