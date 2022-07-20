Путин: уход западных компаний поможет избавиться от технологической зависимости
Уход зарубежных компаний с российского рынка позволит стране избавиться от «опасной и унизительной зависимости» от западных технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников форума «Сильные идеи для нового времени».
«В этом случае хочется сказать: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". То, что они уходят, заставляет нас, наконец, шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость», — цитирует президента ТАСС.
Путин добавил, что постепенно эта несамостоятельность расширяется и переходит из одной области в другую. «В том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями», — уточнил глава РФ.
Ранее Путин поручил премьер-министру России Михаилу Мишустину взять под контроль высокотехнологичные направления экономики. Он добавил, что целесообразнее будет закрепить за каждым направлением ответственного в ранге вице-премьера. «И необходимо здесь определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики», — подчеркнул президент РФ.
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