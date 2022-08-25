Apple назвала дату презентации новых гаджетов

Презентация состоится в 10:00 по местному времени (22:00 мск). Bloomberg пишет, что корпорация уже начала рассылать приглашения участникам встречи, которая пройдет в штаб-квартире Apple в Купертино. Кроме того, трансляция мероприятия будет идти на сайте Apple и в приложении Apple TV.