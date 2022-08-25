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Apple назвала дату презентации новых гаджетов

Ведомости

Компания Apple представит новые гаджеты 7 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

Презентация состоится в 10:00 по местному времени (22:00 мск). Bloomberg пишет, что корпорация уже начала рассылать приглашения участникам встречи, которая пройдет в штаб-квартире Apple в Купертино. Кроме того, трансляция мероприятия будет идти на сайте Apple и в приложении Apple TV.

Компания не раскрывает, какие устройства будут показаны на осенней презентации. Ожидается, что разработчики представят iPhone 14. С 2013 г. Apple каждую осень выпускает новые смартфоны. Так, в сентябре прошлого года вышел iPhone 13.

Ранее о презентации, которая пройдет 7 сентября, сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, помимо четырех моделей iPhone 14 корпорация также представит три модели часов Apple Watch, несколько компьютеров Mac с чипами M2 и M3, планшет iPad бюджетного и люкс-сегментов, обновленные наушники AirPods Pro, а также новый HomePod с возможной функцией мультитач и обновленный Apple TV.

В конце июня агентство также раскрыло подробности о новом iPhone. Сообщалось, что смартфон получит обновленный экран блокировки, а именно функцию always-on-display, благодаря которой на экране постоянно будут отображаться виджеты с погодой, календарем, графиком стоимости акций и другими данными.

Также iPhone 14 Pro снабдят улучшенной фронтальной камерой и обновленной задней камерой. Экран устройства будет с более тонкими рамками и измененным вырезом для Face ID в форме таблетки.

Обычные iPhone 14 останутся с тем же чипом А15, что и у 13-й модели, но станут больше: вместо диагонали 5,4 дюйма iPhone 14 получит диагональ в 6,7 дюйма. У всех новых iPhone сохранятся разъемы Lightning.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных