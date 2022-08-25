Apple назвала дату презентации новых гаджетов
Компания Apple представит новые гаджеты 7 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.
Презентация состоится в 10:00 по местному времени (22:00 мск). Bloomberg пишет, что корпорация уже начала рассылать приглашения участникам встречи, которая пройдет в штаб-квартире Apple в Купертино. Кроме того, трансляция мероприятия будет идти на сайте Apple и в приложении Apple TV.
Компания не раскрывает, какие устройства будут показаны на осенней презентации. Ожидается, что разработчики представят iPhone 14. С 2013 г. Apple каждую осень выпускает новые смартфоны. Так, в сентябре прошлого года вышел iPhone 13.
Ранее о презентации, которая пройдет 7 сентября, сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, помимо четырех моделей iPhone 14 корпорация также представит три модели часов Apple Watch, несколько компьютеров Mac с чипами M2 и M3, планшет iPad бюджетного и люкс-сегментов, обновленные наушники AirPods Pro, а также новый HomePod с возможной функцией мультитач и обновленный Apple TV.
В конце июня агентство также раскрыло подробности о новом iPhone. Сообщалось, что смартфон получит обновленный экран блокировки, а именно функцию always-on-display, благодаря которой на экране постоянно будут отображаться виджеты с погодой, календарем, графиком стоимости акций и другими данными.
Также iPhone 14 Pro снабдят улучшенной фронтальной камерой и обновленной задней камерой. Экран устройства будет с более тонкими рамками и измененным вырезом для Face ID в форме таблетки.
Обычные iPhone 14 останутся с тем же чипом А15, что и у 13-й модели, но станут больше: вместо диагонали 5,4 дюйма iPhone 14 получит диагональ в 6,7 дюйма. У всех новых iPhone сохранятся разъемы Lightning.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса