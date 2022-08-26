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Технологии

Некоторые IT-компании получили ошибочные уведомления об аннулировании аккредитации

Ведомости

Некоторые российские IT-компании получили ошибочное уведомление через «Госуслуги» об аннулировании государственной аккредитации, сообщили в Telegram-канале Минцифры России.

«Сегодня некоторые ИТ-компании получили в рассылке Госуслуг ошибочное уведомление об аннулировании государственной аккредитации. Произошел технический сбой. В ближайшее время те, кто получил такое сообщение ошибочно, получат письмо-опровержение от Госуслуг», – говорится в сообщении.

Данное сообщение прокомментировал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров, чья компания получила уведомление от министерства. «Мы получили такое уведомление от Минцифры. В ближайшее время мы планируем уточнить, действительно ли оно поступило в результате технического сбоя, как сообщает министерство», — рассказал он в своем Telegram-канале.

2 марта 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-сферы, согласно которому россияне, которые работают в аккредитованных Минцифры компаниях, имеют право на отсрочку от призыва до достижения ими возраста 27 лет на весь период работы. Порядок отсрочки был прописан в постановлении правительства от 28 марта 2022 г. В апреле начал работать сервис Минцифры, через которой компании могут оформить отсрочку сотрудникам. После анонсирования новых мер поддержки IT-отрасли количество заявок на аккредитацию в реестре IT-компаний резко возросло, говорил в начале мая представитель Минцифры. Изначально услуга аккредитации оказывалась автоматически, и любая компания могла добавить нужный ОКВЭД и попасть в перечень IT-компаний, отмечал глава Минцифры Максут Шадаев.

2 августа Минцифры объявило о новом порядке аккредитации IT-компаний. Ключевое требование – выручка от IT-деятельности должна составлять не менее 30%. Профильный ОКВЭД должен быть указан в качестве основного, а 80% сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране. Минцифры готово аккредитовать и стартапы без выручки, инвестирующие в IT. Им нужно заявить разрабатываемый IT-проект и статус его реализации. Компания также должна быть создана не ранее чем за три года до подачи заявления. Отказать в аккредитации могут компаниям, созданным в результате реорганизации или с госучастием (не менее 50%). Также в реестр не смогут попасть банки, небанковские кредитные или страховые организации, телекомкомпании, государственные или муниципальные учреждения.

По данным на 5 августа, в реестр входят почти 30 000 организаций, среди которых «Яндекс», VK, «Лаборатория Касперского», Positive Technologies и др. 1 августа Минцифры исключило из реестра более 400 компаний, для которых деятельность в сфере IT не является основной. В их числе оказались Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», «Открытие», Газпромбанк, МКБ и ряд других крупных банков. Из реестра также убрали Банк России, Национальную систему платежных карт, Московскую биржу и Национальный расчетный депозитарий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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