Некоторые IT-компании получили ошибочные уведомления об аннулировании аккредитации

2 августа Минцифры объявило о новом порядке аккредитации IT-компаний. Ключевое требование – выручка от IT-деятельности должна составлять не менее 30%. Профильный ОКВЭД должен быть указан в качестве основного, а 80% сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране. Минцифры готово аккредитовать и стартапы без выручки, инвестирующие в IT. Им нужно заявить разрабатываемый IT-проект и статус его реализации. Компания также должна быть создана не ранее чем за три года до подачи заявления. Отказать в аккредитации могут компаниям, созданным в результате реорганизации или с госучастием (не менее 50%). Также в реестр не смогут попасть банки, небанковские кредитные или страховые организации, телекомкомпании, государственные или муниципальные учреждения.