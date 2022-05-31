Минцифры создаст критерии для включения банков в список аккредитованных IT-компаний

Согласно указу президента от 2 марта 2022 г. россияне, которые работают в аккредитованных Минцифры компаниях, имеют право на отсрочку от призыва до достижения ими возраста 27 лет на весь период работы. Порядок отсрочки был прописан в постановлении правительства от 28 марта 2022 г. В апреле начала работать сервис Минцифры, через которой компании могут оформить отсрочку сотрудникам.