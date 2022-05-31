Минцифры создаст критерии для включения банков в список аккредитованных IT-компаний
Минцифры к середине лета 2022 г. хочет разработать критерии для включения в список аккредитованных IT-компаний российских банков и университетов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на конференции TAdviser SummIT. По его словам, это поможет избежать дискредитации меры поддержки IT-отрасли, которая предполагает получение отсрочки от призыва на военную службу.
«Изначально услуга аккредитации оказывалась автоматически. Выходит, что любая компания может добавить нужный ОКВЭД и попасть в перечень IT-компаний, что позволяет ее сотрудникам получить отсрочку от армии. Эту ситуацию следует изменить и пересмотреть процедуру аккредитации», — сказал Шадаев. Вероятнее всего, для банков и университетов появятся два требования — по доле IT-специалистов в общем количестве сотрудников и доле расходов на IT, добавил он.
Согласно указу президента от 2 марта 2022 г. россияне, которые работают в аккредитованных Минцифры компаниях, имеют право на отсрочку от призыва до достижения ими возраста 27 лет на весь период работы. Порядок отсрочки был прописан в постановлении правительства от 28 марта 2022 г. В апреле начала работать сервис Минцифры, через которой компании могут оформить отсрочку сотрудникам.
После анонсирования новых мер поддержки IT-отрасли количество заявок на аккредитацию в реестре IT-компаний резко возросло, говорил в начале мая представитель Минцифры. «Если ранее в среднем поступало около семи заявлений в день, то сейчас — более 250», — уточнял тогда собеседник «Ведомостей».
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ведомство поддерживает признание банков IT-компаниями и будет продолжать работу с правительством по этому направлению. Банк России считает, что «банки, которые, по сути, многие становятся IT-компаниями, у которых огромное число IT-специалистов и в плане информационных технологий являются одними из самых продвинутых в стране, и потенциал развития здесь новых технологий очень большой».