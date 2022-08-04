Сотрудникам исключенных из госреестра IT-компаний сохранят льготную ставку по ипотеке

Исключение работодателя из реестра аккредитованных при Минцифры IT-компаний не будет являться основанием для пересмотра льготной ставки по ипотеке для работающих в этой компании IT-специалистов. Об этом «Ведомостям» заявил представитель министерства. По его словам, льготная процентная ставка по ипотеке будет увеличена только в том случае, если заемщик уволится и в течение трех месяцев не начнет работать в другой IT-компании, которая состоит в реестре.