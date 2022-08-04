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Сотрудникам исключенных из госреестра IT-компаний сохранят льготную ставку по ипотеке

Но для этого надо не менять работу или искать нового работодателя только из IT-реестра
Анастасия Курашева Екатерина Литова
Если новое место работы IT-специалиста не входит в реестр Минцифры, то ставка по ипотечному кредиту заемщику может быть пересчитана / Евгений Разумный / Ведомости

Исключение работодателя из реестра аккредитованных при Минцифры IT-компаний не будет являться основанием для пересмотра льготной ставки по ипотеке для работающих в этой компании IT-специалистов. Об этом «Ведомостям» заявил представитель министерства. По его словам, льготная процентная ставка по ипотеке будет увеличена только в том случае, если заемщик уволится и в течение трех месяцев не начнет работать в другой IT-компании, которая состоит в реестре.

Сейчас в этот реестр входят почти 30 000 организаций, среди которых «Яндекс», VK, «Лаборатория Касперского», Positive Technologies и др. 1 августа Минцифры исключило из реестра более 400 компаний, для которых деятельность в сфере IT не является основной. В их числе оказались Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», «Открытие», Газпромбанк, МКБ и ряд других крупных банков. Из реестра также убрали Банк России, Национальную систему платежных карт, Московскую биржу и Национальный расчетный депозитарий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных