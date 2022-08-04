Сотрудникам исключенных из госреестра IT-компаний сохранят льготную ставку по ипотеке

Сотрудникам исключенных из госреестра IT-компаний сохранят льготную ставку по ипотекеНо для этого надо не менять работу или искать нового работодателя только из IT-реестра
Исключение работодателя из реестра аккредитованных при Минцифры IT-компаний не будет являться основанием для пересмотра льготной ставки по ипотеке для работающих в этой компании IT-специалистов. Об этом «Ведомостям» заявил представитель министерства. По его словам, льготная процентная ставка по ипотеке будет увеличена только в том случае, если заемщик уволится и в течение трех месяцев не начнет работать в другой IT-компании, которая состоит в реестре.
Сейчас в этот реестр входят почти 30 000 организаций, среди которых «Яндекс», VK, «Лаборатория Касперского», Positive Technologies и др. 1 августа Минцифры исключило из реестра более 400 компаний, для которых деятельность в сфере IT не является основной. В их числе оказались Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», «Открытие», Газпромбанк, МКБ и ряд других крупных банков. Из реестра также убрали Банк России, Национальную систему платежных карт, Московскую биржу и Национальный расчетный депозитарий.