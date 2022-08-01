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Технологии

Минцифры исключило из реестра отечественных IT-компаний более 400 организаций

Ведомости

Свыше 400 организаций исключили из реестра аккредитованных компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (IT) в России, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

«Актуализирован реестр аккредитованных IT-компаний. В результате из реестра исключено более 400 компаний», – говорится в сообщении.

Из реестра исключили свыше 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и др. Основная деятельность всех этих компаний не относится к сфере информационных технологий, пояснили в Минцифры. Ранее компаниям для включения в реестр было необходимо лишь иметь профильный Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), однако теперь ведомство анализирует также и информацию об организации из открытых источников.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство на три года освобождает IT-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Организациям предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3% годовых. Сотрудникам ИТ-компаний будут предоставлять льготную ипотеку. Кроме того, такие специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на все время работы. Наконец, правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений, добавил Мишустин. Указ о мерах для поддержки ИТ-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления президент России Владимир Путин подписал 2 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных