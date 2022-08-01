Минцифры исключило из реестра отечественных IT-компаний более 400 организаций
Свыше 400 организаций исключили из реестра аккредитованных компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (IT) в России, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.
«Актуализирован реестр аккредитованных IT-компаний. В результате из реестра исключено более 400 компаний», – говорится в сообщении.
Из реестра исключили свыше 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и др. Основная деятельность всех этих компаний не относится к сфере информационных технологий, пояснили в Минцифры. Ранее компаниям для включения в реестр было необходимо лишь иметь профильный Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), однако теперь ведомство анализирует также и информацию об организации из открытых источников.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство на три года освобождает IT-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Организациям предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3% годовых. Сотрудникам ИТ-компаний будут предоставлять льготную ипотеку. Кроме того, такие специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на все время работы. Наконец, правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений, добавил Мишустин. Указ о мерах для поддержки ИТ-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления президент России Владимир Путин подписал 2 марта.
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