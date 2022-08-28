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Reuters: поставщик серверов Dell полностью прекратил работу в России

Ведомости

Американский поставщик серверов Dell Technologies полностью прекратила работу в России, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Майка Симиенаса.

«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России. Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукцию в России, Белоруссии, Донецкой и Луганской областях Украины, в дополнение к уже находящемуся под ограничениями Крыму», — сказал представитель Dell Майк Симьенас.

Министерство промышленности и торговли России заявило 26 августа, что многим специалистам, работавшим в Dell, уже предложили новые рабочие места после того, как в СМИ появились сообщения о том, что компания уходит из страны.

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После начала военной спецоперации на Украине SAP, Oracle, Dell и HP объявили об остановке продаж в России. Гендиректор IBM Арвинд Кришна сообщил о полном, хотя и временном прекращении всех операций IBM в России. IBM прекратила работу с российскими компаниями в любой точке мира, хотя не увольняет персонал и не приостанавливает поддержку иностранных предприятий в России. Microsoft продолжит сотрудничать в России с не попавшими под санкции клиентами, включая школы и больницы, заявил президент компании Брэд Смит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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