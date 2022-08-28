Reuters: поставщик серверов Dell полностью прекратил работу в России

После начала военной спецоперации на Украине SAP, Oracle, Dell и HP объявили об остановке продаж в России. Гендиректор IBM Арвинд Кришна сообщил о полном, хотя и временном прекращении всех операций IBM в России. IBM прекратила работу с российскими компаниями в любой точке мира, хотя не увольняет персонал и не приостанавливает поддержку иностранных предприятий в России. Microsoft продолжит сотрудничать в России с не попавшими под санкции клиентами, включая школы и больницы, заявил президент компании Брэд Смит.