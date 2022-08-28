Reuters: поставщик серверов Dell полностью прекратил работу в России
Американский поставщик серверов Dell Technologies полностью прекратила работу в России, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Майка Симиенаса.
«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России. Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукцию в России, Белоруссии, Донецкой и Луганской областях Украины, в дополнение к уже находящемуся под ограничениями Крыму», — сказал представитель Dell Майк Симьенас.
Министерство промышленности и торговли России заявило 26 августа, что многим специалистам, работавшим в Dell, уже предложили новые рабочие места после того, как в СМИ появились сообщения о том, что компания уходит из страны.
После начала военной спецоперации на Украине SAP, Oracle, Dell и HP объявили об остановке продаж в России. Гендиректор IBM Арвинд Кришна сообщил о полном, хотя и временном прекращении всех операций IBM в России. IBM прекратила работу с российскими компаниями в любой точке мира, хотя не увольняет персонал и не приостанавливает поддержку иностранных предприятий в России. Microsoft продолжит сотрудничать в России с не попавшими под санкции клиентами, включая школы и больницы, заявил президент компании Брэд Смит.