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Минцифры отказалось от 7 млрд рублей на смартфоны с российским ПО из-за нехватки деталей

Ведомости

Минцифры предложило сократить на 7,1 млрд руб. расходы в этом году на смартфоны с российским ПО из-за невозможности купить необходимые комплектующие, пишет ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета.

В документе отмечается, что предложение снизить расходы на предоставление чиновникам мобильных устройств с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для нее приложениями обусловлено «отсутствием возможности приобретения оборудования и комплектующих средств в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией».

В декабре 2021 г. глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух рассказал РБК, что доля российских продуктов среди используемого госкомпаниями софта в среднем составляет 30–35%. При этом этот показатель, согласно директиве правительства, должен был составлять 50-70%.

Правительство планирует выделить из бюджета 37,1 млрд руб. на софинансирование импортозамещения зарубежных цифровых решений до 2024 г., сообщил в июле зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Для этих целей в России сформировано 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК).

После разработки ПО будет внедряться на предприятия отрасли, по чьему техническому заданию они создавались. При этом в правительстве рассчитывают, что разрабатываемое ПО должно быть не только универсальным, но и ориентированным на экспорт. Предполагается, что вендоры приступят к разработке отечественного ПО уже в октябре этого года, а первые «практические результаты» будут готовы к 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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