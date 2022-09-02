Минцифры отказалось от 7 млрд рублей на смартфоны с российским ПО из-за нехватки деталей
Минцифры предложило сократить на 7,1 млрд руб. расходы в этом году на смартфоны с российским ПО из-за невозможности купить необходимые комплектующие, пишет ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета.
В документе отмечается, что предложение снизить расходы на предоставление чиновникам мобильных устройств с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для нее приложениями обусловлено «отсутствием возможности приобретения оборудования и комплектующих средств в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией».
Правительство планирует выделить из бюджета 37,1 млрд руб. на софинансирование импортозамещения зарубежных цифровых решений до 2024 г., сообщил в июле зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Для этих целей в России сформировано 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК).
После разработки ПО будет внедряться на предприятия отрасли, по чьему техническому заданию они создавались. При этом в правительстве рассчитывают, что разрабатываемое ПО должно быть не только универсальным, но и ориентированным на экспорт. Предполагается, что вендоры приступят к разработке отечественного ПО уже в октябре этого года, а первые «практические результаты» будут готовы к 2024 г.
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