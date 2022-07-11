Правительство выделит 37,1 млрд рублей на импортозамещение ПО

После разработки ПО будет внедряться на предприятия отрасли, по чьему техническому заданию они создавались. При этом в правительстве рассчитывают, что разрабатываемое ПО должно быть не только универсальным, но и ориентированным на экспорт. Предполагается, что вендоры приступят к разработке отечественного ПО уже в октябре этого года, а первые «практические результаты» будут готовы к 2024 г.