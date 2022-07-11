Правительство выделит 37,1 млрд рублей на импортозамещение ПО
Правительство планирует выделить из бюджета 37,1 млрд руб. на софинансирование импортозамещения зарубежных цифровых решений до 2024 г., для этих целей в России сформировано 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК). Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время стратегической сессии по развитию российского промышленного, общесистемного и прикладного программного обеспечения, передает ТАСС.
Он также отметил, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина было создано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы, в том числе по машиностроению, металлургии, образованию, транспорту, экологии. Их возглавят главы профильных ведомств. Комитеты будут курировать созданные ИЦК.
Объем софинансирования по каждому из проектов составит порядка 80%, добавил Чернышенко. Также государство будет софинансировать разработку отечественных решений за счет средств фондов Бортника и «Сколково», а также Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), отметил Чернышенко.
После разработки ПО будет внедряться на предприятия отрасли, по чьему техническому заданию они создавались. При этом в правительстве рассчитывают, что разрабатываемое ПО должно быть не только универсальным, но и ориентированным на экспорт. Предполагается, что вендоры приступят к разработке отечественного ПО уже в октябре этого года, а первые «практические результаты» будут готовы к 2024 г.
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