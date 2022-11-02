Роскомнадзор протестирует сервис для выявления лжи и дипфейков по видеосвязи
Роскомнадзор протестирует систему проверки видео на ложь и поиск дипфейков. Сервис Expert разработан на основе искусственного интеллекта специалистами Национального центра когнитивных разработок ИТМО, подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и представителей ИТМО, Роскомнадзора и ГРЧЦ.
Прототип сервиса представили Роскомнадзору в июле на заседании экспертного совета ГРЧЦ по ИИ, сообщил источник издания. Он заинтересовал главу Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ Александра Федотова.
В ИТМО пояснили, что данная система анализирует видео и аудио, оценивая уверенность, уровень агрессии внутренней и внешней, противоречивость и др. Срвис «заточен на работу с английским языком», но система может проанализировать уровень агрессии или уверенности на любом языке.
Руководитель научно-исследовательской лаборатории «Когнитивная невербалика» НЦКР ИТМО Олег Басов сообщил, что сервис прошел тестирование в преддверии выборов в сенат США. Он также рассказал, что в ближайших планах стоит адаптация сервиса для русского языка.
Однако некоторые эксперты сомневаются в перспективе данной разработки. Так, собеседник «Коммерсанта» на IT-рынке считает, что «вероятность ложных срабатываний будет достаточно высока, и потребуются годы, чтобы проект начал приносить пользу».
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