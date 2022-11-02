Роскомнадзор протестирует сервис для выявления лжи и дипфейков по видеосвязи

В ИТМО пояснили, что данная система анализирует видео и аудио, оценивая уверенность, уровень агрессии внутренней и внешней, противоречивость и др. Срвис «заточен на работу с английским языком», но система может проанализировать уровень агрессии или уверенности на любом языке.