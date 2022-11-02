Газета
Технологии

Роскомнадзор протестирует сервис для выявления лжи и дипфейков по видеосвязи

Ведомости

Роскомнадзор протестирует систему проверки видео на ложь и поиск дипфейков. Сервис Expert разработан на основе искусственного интеллекта специалистами Национального центра когнитивных разработок ИТМО, подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и представителей ИТМО, Роскомнадзора и ГРЧЦ.

Прототип сервиса представили Роскомнадзору в июле на заседании экспертного совета ГРЧЦ по ИИ, сообщил источник издания. Он заинтересовал главу Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ Александра Федотова.

В ИТМО пояснили, что данная система анализирует видео и аудио, оценивая уверенность, уровень агрессии внутренней и внешней, противоречивость и др. Срвис «заточен на работу с английским языком», но система может проанализировать уровень агрессии или уверенности на любом языке. 

Ранее по теме: «Сбер» запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

Руководитель научно-исследовательской лаборатории «Когнитивная невербалика» НЦКР ИТМО Олег Басов сообщил, что сервис прошел тестирование в преддверии выборов в сенат США. Он также рассказал, что в ближайших планах стоит адаптация сервиса для русского языка.

Однако некоторые эксперты сомневаются в перспективе данной разработки. Так, собеседник «Коммерсанта» на IT-рынке считает, что «вероятность ложных срабатываний будет достаточно высока, и потребуются годы, чтобы проект начал приносить пользу».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных