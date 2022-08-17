«Сбер» запатентовал технологии по распознаванию дипфейков
«Сбер» получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, повышающие точность выявления дипфейков (могут использоваться для подмены лица человека на видео или фото), сообщила пресс-служба банка.
В основе технологий – ряд ансамблей нейросетевых моделей класса EfficientNet, а также метод амплификации и анализа средствами ИИ микроизменений в цветах объектов на кадрах, отметили в «Сбере». Использование этих технологий в одной системе позволяет с высокой точностью определить синтетически измененные изображения лиц на видео.
Главной особенностью системы является возможность анализа видеоконтента с несколькими лицами, подчеркнули в «Сбере». Показатели эффективности данной системы составили 98%, что превышает показатели аналогов. Использовать ее можно для защиты от кибератак, борьбы с фейками, а также защиты переговоров по видеосвязи.
Ранее в июне Reuters сообщил, что Евросоюз намерен штрафовать технологические компании, которые не будут принимать меры по борьбе с недостоверной рекламой, фейковыми аккаунтами и дипфейками. Компании, которые не будут выполнять свои обязательства, могут столкнуться со штрафами в размере до 6% от их глобального оборота.
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