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«Сбер» запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

Ведомости

«Сбер» получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, повышающие точность выявления дипфейков (могут использоваться для подмены лица человека на видео или фото), сообщила пресс-служба банка.

В основе технологий – ряд ансамблей нейросетевых моделей класса EfficientNet, а также метод амплификации и анализа средствами ИИ микроизменений в цветах объектов на кадрах, отметили в «Сбере». Использование этих технологий в одной системе позволяет с высокой точностью определить синтетически измененные изображения лиц на видео.

Главной особенностью системы является возможность анализа видеоконтента с несколькими лицами, подчеркнули в «Сбере». Показатели эффективности данной системы составили 98%, что превышает показатели аналогов. Использовать ее можно для защиты от кибератак, борьбы с фейками, а также защиты переговоров по видеосвязи.

Ранее в июне Reuters сообщил, что Евросоюз намерен штрафовать технологические компании, которые не будут принимать меры по борьбе с недостоверной рекламой, фейковыми аккаунтами и дипфейками. Компании, которые не будут выполнять свои обязательства, могут столкнуться со штрафами в размере до 6% от их глобального оборота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных