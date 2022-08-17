«Сбер» запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

Ранее в июне Reuters сообщил, что Евросоюз намерен штрафовать технологические компании, которые не будут принимать меры по борьбе с недостоверной рекламой, фейковыми аккаунтами и дипфейками. Компании, которые не будут выполнять свои обязательства, могут столкнуться со штрафами в размере до 6% от их глобального оборота.