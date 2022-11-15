Чернышенко поручил найти решения для внедрения ИИ в отраслях экономики

Чернышенко считает, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Кроме того, необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать консультирование компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект, добавил он.