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Технологии

Чернышенко поручил найти решения для внедрения ИИ в отраслях экономики

Ведомости

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил найти решения по снятию барьеров, которые препятствуют широкому использованию ИИ-технологий в отраслях экономики. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

По его словам, на данный момент отечественная система искусственного интеллекта находится в стадии перехода к масштабному внедрению. Чернышенко поручил федеральным органам исполнительной власти подготовить перечень решений с учетом специфики каждой отрасли до конца года.

«Прошу профильные ведомства совместно с Минцифры, ФКУ «Гостех» и бизнесом проработать внутриотраслевые механизмы, которые позволят наладить взаимовыгодный добровольный обмен и совместное накопление некоторых видов данных», — подчеркнул вице-премьер.

Чернышенко считает, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Кроме того, необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать консультирование компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект, добавил он.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о мерах ускоренного развития информационных технологий в России. В соответствии с положениями документа правительство обязуется:

  • ежегодно предоставлять гранты для перспективных разработок;

  • предусмотреть возможность улучшения жилищных условий сотрудников IT-компаний;

  • обеспечить предоставление льготных кредитов для организаций в сфере информационных технологий;

  • до 31 декабря 2024 г. снизить налоговую ставку на прибыль в этой отрасли до нуля процентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных