Чернышенко поручил найти решения для внедрения ИИ в отраслях экономики
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил найти решения по снятию барьеров, которые препятствуют широкому использованию ИИ-технологий в отраслях экономики. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.
По его словам, на данный момент отечественная система искусственного интеллекта находится в стадии перехода к масштабному внедрению. Чернышенко поручил федеральным органам исполнительной власти подготовить перечень решений с учетом специфики каждой отрасли до конца года.
«Прошу профильные ведомства совместно с Минцифры, ФКУ «Гостех» и бизнесом проработать внутриотраслевые механизмы, которые позволят наладить взаимовыгодный добровольный обмен и совместное накопление некоторых видов данных», — подчеркнул вице-премьер.
Чернышенко считает, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Кроме того, необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать консультирование компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект, добавил он.
В марте президент России Владимир Путин подписал указ о мерах ускоренного развития информационных технологий в России. В соответствии с положениями документа правительство обязуется:
ежегодно предоставлять гранты для перспективных разработок;
предусмотреть возможность улучшения жилищных условий сотрудников IT-компаний;
обеспечить предоставление льготных кредитов для организаций в сфере информационных технологий;
до 31 декабря 2024 г. снизить налоговую ставку на прибыль в этой отрасли до нуля процентов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса