Медведев заявил о переформатировании деятельности «Сколково»
«Надеюсь, что экосистема "Сколково" с учетом тех возможностей, которые были созданы государством при участии партнеров, успешно адаптируется к новым вызовам. Ну, мы переформатируем в известной степени свою деятельность и встроим ее в контекст весьма непростой ныне технологической повестки дня» – сказал он.
Медведев отметил, что «Сколково» продолжает работу над задачами, связанными с достижением Россией технологического суверенитета, несмотря на резкое ограничение международного сотрудничества. По его данным, в этом году 680 стартапов получили статус участников инновационного центра, число же самих компаний составит около 3500.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели новые санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций и проблем с логистикой. Страны Евросоюза ввели уже девять пакетов санкций.