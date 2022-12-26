Медведев заявил о переформатировании деятельности «Сколково»

«Надеюсь, что экосистема "Сколково" с учетом тех возможностей, которые были созданы государством при участии партнеров, успешно адаптируется к новым вызовам. Ну, мы переформатируем в известной степени свою деятельность и встроим ее в контекст весьма непростой ныне технологической повестки дня» – сказал он.