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«Роскосмос» и NASA вместе изучат варианты безопасного возвращения членов экипажа МКС

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Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжат совместное изучение вопроса о безопасном возвращении членов экипажа корабля «Союз МС-22», на котором произошла утечка охлаждающей жидкости и повышение температуры. Об этом сообщила представитель NASA Келли Хампфрис в разговоре с «РИА Новости».

«NASA и Роскосмос продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой. Экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы», — сказала она. 

Хампфирс также не стала раскрывать подробности существующих вариантов возвращения космонавтов и уточнять, будет ли при этом задействован корабль Crew Dragon американской компании SpaceX.  

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15 декабря «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа. Их жизни ничего не угрожает, уточнили в компании. 

Корабль «Союз МС-22» был запущен к МКС 21 сентября, в состав экипажа вошли российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франциско Рубио. Их миссия должна была продлиться 188 суток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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