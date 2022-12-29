«Роскосмос» и NASA вместе изучат варианты безопасного возвращения членов экипажа МКС
Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжат совместное изучение вопроса о безопасном возвращении членов экипажа корабля «Союз МС-22», на котором произошла утечка охлаждающей жидкости и повышение температуры. Об этом сообщила представитель NASA Келли Хампфрис в разговоре с «РИА Новости».
«NASA и Роскосмос продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой. Экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы», — сказала она.
Хампфирс также не стала раскрывать подробности существующих вариантов возвращения космонавтов и уточнять, будет ли при этом задействован корабль Crew Dragon американской компании SpaceX.
15 декабря «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа. Их жизни ничего не угрожает, уточнили в компании.
Корабль «Союз МС-22» был запущен к МКС 21 сентября, в состав экипажа вошли российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франциско Рубио. Их миссия должна была продлиться 188 суток.