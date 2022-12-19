В «Роскосмосе» сообщили, что «Союз МС-22» находится в рабочем состоянии

Борисов отметил, что утечка произошла в приборно-агрегатном отсеке. По его словам, предварительно установлено, что отверстие составляет около 0,8 мм. Он добавил, что в настоящее время температура в корабле стабилизировалась, за все время она не поднималась выше 30 градусов. Борисов подчеркнул, что сообщения о температуре более 50 градусов являются спекуляцией.