В «Роскосмосе» сообщили, что «Союз МС-22» находится в рабочем состоянии
Несмотря на утечку, космический корабль «Союз МС-22» находится в рабочем состоянии, отверстие в корабле составляет меньше 1 мм. Такое заявление сделал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Сейчас сам аппарат “Союза МС-22” находится в работоспособном состоянии», — сказал он (цитата по «Известиям»).
Борисов добавил, что 16 декабря была проведена проверка двигателей, они работают. Глава «Роскосмоса» также уточнил, что жизни членов экипажа ничего не угрожает. По его словам, 27 декабря специалисты примут решение по ситуации с кораблем.
Борисов отметил, что утечка произошла в приборно-агрегатном отсеке. По его словам, предварительно установлено, что отверстие составляет около 0,8 мм. Он добавил, что в настоящее время температура в корабле стабилизировалась, за все время она не поднималась выше 30 градусов. Борисов подчеркнул, что сообщения о температуре более 50 градусов являются спекуляцией.
В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа.
Из-за этой неполадки был отменен во второй раз выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, которые должны были подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на модуле «Наука».
Изначально эти работы должны были быть проведены еще 25 ноября, однако тогда выход в открытый космос был сорван из-за обнаруженной нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.