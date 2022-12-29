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Kaspersky сообщил о новой схеме мошенничества в WhatsApp с розыгрышем алкоголя

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В WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появилась новая схема мошенничества, в рамках которой пользователям предлагают выиграть алкоголь от крупных ритейлеров. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Речь идет о фишинговой рассылке с предложением поучаствовать в розыгрыше алкоголя от крупных ритейлеров. Злоумышленники просят пользователей ответить на несколько вопросов и поделиться ссылкой на розыгрыш. А после предлагают ввести данные банковской карты. 

Накануне, 28 декабря, «Лаборатория Касперского» рассказала о новой схеме «угона» аккаунта в Telegram, когда злоумышленники под видом знакомого просят принять участие в некоем голосовании и присылают ссылку на сайт. Для учета голосов пользователь должен ввести номер телефона и код верификации, после чего мошенники получают доступ к его учетной записи.

В начале октября об уязвимостях WhatsApp сообщал основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, хакеры могут получить полный доступ к устройству пользователя с помощью вредоносного видео или видеозвонка. Дуров раскритиковал безопасность WhatsApp и призвал пользователей «держать подальше» от данного мессенджера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных