Kaspersky сообщил о новой схеме мошенничества в WhatsApp с розыгрышем алкоголя

Накануне, 28 декабря, «Лаборатория Касперского» рассказала о новой схеме «угона» аккаунта в Telegram, когда злоумышленники под видом знакомого просят принять участие в некоем голосовании и присылают ссылку на сайт. Для учета голосов пользователь должен ввести номер телефона и код верификации, после чего мошенники получают доступ к его учетной записи.