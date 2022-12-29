Kaspersky сообщил о новой схеме мошенничества в WhatsApp с розыгрышем алкоголя
В WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появилась новая схема мошенничества, в рамках которой пользователям предлагают выиграть алкоголь от крупных ритейлеров. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Речь идет о фишинговой рассылке с предложением поучаствовать в розыгрыше алкоголя от крупных ритейлеров. Злоумышленники просят пользователей ответить на несколько вопросов и поделиться ссылкой на розыгрыш. А после предлагают ввести данные банковской карты.
Накануне, 28 декабря, «Лаборатория Касперского» рассказала о новой схеме «угона» аккаунта в Telegram, когда злоумышленники под видом знакомого просят принять участие в некоем голосовании и присылают ссылку на сайт. Для учета голосов пользователь должен ввести номер телефона и код верификации, после чего мошенники получают доступ к его учетной записи.
В начале октября об уязвимостях WhatsApp сообщал основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, хакеры могут получить полный доступ к устройству пользователя с помощью вредоносного видео или видеозвонка. Дуров раскритиковал безопасность WhatsApp и призвал пользователей «держать подальше» от данного мессенджера.