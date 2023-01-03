Путин обсудил с Фальковым отечественную приборную базу

Фальков, в свою очередь, рассказал, что программа была запущена как в управленческом плане, так и содержательно. Под программу был запущен вместе с Минэком, Минторгом и Минфином отдельный федеральный проект, на который будет выделено 12 млрд руб. в ближайшие три года, однако программа потребует более серьезного финансирования, добавил он.