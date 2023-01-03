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Путин обсудил с Фальковым отечественную приборную базу

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, в ходе которой обсуждалось развитие отечественной приборной базы, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, пообсуждать с вами, – это отечественная приборная база. У нас целая программа существует», – сказал Путин.

Фальков, в свою очередь, рассказал, что программа была запущена как в управленческом плане, так и содержательно. Под программу был запущен вместе с Минэком, Минторгом и Минфином отдельный федеральный проект, на который будет выделено 12 млрд руб. в ближайшие три года, однако программа потребует более серьезного финансирования, добавил он.

«Не откладывая в долгий ящик, мы уже определили четыре наших ведущих университета – это МФТИ, МИФИ, Бауманка и МИЭТ. И определили 15 самых ключевых позиций, довели до них почти миллиард рублей, и они уже плотно работают», – сказал он.

Помимо этого, будет развиваться и линейка учебно-лабораторного оборудования доя российских вузов, в первую очередь для изучения физики, химии, биологии, добавил Фальков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных