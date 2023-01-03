Путин обсудил с Фальковым отечественную приборную базу
Президент России Владимир Путин провел встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, в ходе которой обсуждалось развитие отечественной приборной базы, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
«Вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, пообсуждать с вами, – это отечественная приборная база. У нас целая программа существует», – сказал Путин.
Фальков, в свою очередь, рассказал, что программа была запущена как в управленческом плане, так и содержательно. Под программу был запущен вместе с Минэком, Минторгом и Минфином отдельный федеральный проект, на который будет выделено 12 млрд руб. в ближайшие три года, однако программа потребует более серьезного финансирования, добавил он.
«Не откладывая в долгий ящик, мы уже определили четыре наших ведущих университета – это МФТИ, МИФИ, Бауманка и МИЭТ. И определили 15 самых ключевых позиций, довели до них почти миллиард рублей, и они уже плотно работают», – сказал он.
Помимо этого, будет развиваться и линейка учебно-лабораторного оборудования доя российских вузов, в первую очередь для изучения физики, химии, биологии, добавил Фальков.