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При необходимости один член экипажа «Союз МС-22» вернется на Землю на Crew Dragon

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В случае необходимости экстренной эвакуации экипажа корабля «Союз МС-22», Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернутся на Землю на нем, Франциско Рубио – на корабле Crew Dragon, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Эти меры «Роскосмос» и космические агентства стран-партнеров по МКС планируют принять на случай аварии на корабле до прибытия «Союз МС-23», который должен пристыковаться к станции 22 февраля.

«Спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22», – говорится в сообщении. В госкорпорации уточнили, что кресло Рубио будет временно перемещено на Crew Dragon 17-18 января. Если эвакуация не потребуется, то после прибытия «Союза МС-23» на МКС кресла всех трех космонавтов будут перенесены в него.  

15 декабря 2022 г. «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа. Их жизни ничто не угрожает, уточнили в компании.

11 января в госкорпорации рассказали, что корабль-спасатель «Союз МС-23» отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, а «Союз МС-22» будет спущен на Землю уже без экипажа. Он останется на МКС и по окончании экспедиции вернется на корабле «Союз МС-23». В тот же день глава программы МКС в NASA Джоэль Монталбано подчеркнул, что один из членов экипажа «Союза» может пересесть на американский Crew Dragon, если возникнет нештатная ситуация до прибытия «Союза МС-23» на МКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных