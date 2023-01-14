При необходимости один член экипажа «Союз МС-22» вернется на Землю на Crew Dragon
В случае необходимости экстренной эвакуации экипажа корабля «Союз МС-22», Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернутся на Землю на нем, Франциско Рубио – на корабле Crew Dragon, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
Эти меры «Роскосмос» и космические агентства стран-партнеров по МКС планируют принять на случай аварии на корабле до прибытия «Союз МС-23», который должен пристыковаться к станции 22 февраля.
«Спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22», – говорится в сообщении. В госкорпорации уточнили, что кресло Рубио будет временно перемещено на Crew Dragon 17-18 января. Если эвакуация не потребуется, то после прибытия «Союза МС-23» на МКС кресла всех трех космонавтов будут перенесены в него.
15 декабря 2022 г. «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа. Их жизни ничто не угрожает, уточнили в компании.
11 января в госкорпорации рассказали, что корабль-спасатель «Союз МС-23» отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, а «Союз МС-22» будет спущен на Землю уже без экипажа. Он останется на МКС и по окончании экспедиции вернется на корабле «Союз МС-23». В тот же день глава программы МКС в NASA Джоэль Монталбано подчеркнул, что один из членов экипажа «Союза» может пересесть на американский Crew Dragon, если возникнет нештатная ситуация до прибытия «Союза МС-23» на МКС.