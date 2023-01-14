При необходимости один член экипажа «Союз МС-22» вернется на Землю на Crew Dragon

11 января в госкорпорации рассказали, что корабль-спасатель «Союз МС-23» отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, а «Союз МС-22» будет спущен на Землю уже без экипажа. Он останется на МКС и по окончании экспедиции вернется на корабле «Союз МС-23». В тот же день глава программы МКС в NASA Джоэль Монталбано подчеркнул, что один из членов экипажа «Союза» может пересесть на американский Crew Dragon, если возникнет нештатная ситуация до прибытия «Союза МС-23» на МКС.