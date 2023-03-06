Чернышенко поручил федеральным ведомствам перейти на мессенджер от VK до мая

О рекомендациях правительства перейти на сервис от VK стало известно еще летом прошлого года. Тогда в Минцифры отметили, что до конца 2023 г. планируется создать на основе этой платформы федеральную госсистему и подключить к ней всех чиновников. Цель этой работы — импортозамещение Telegram и WhatsApp, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom и Skype. В Минцифры добавили, что чиновники будут пользоваться сервисом бесплатно.