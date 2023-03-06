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Чернышенко поручил федеральным ведомствам перейти на мессенджер от VK до мая

Ведомости

Российские федеральные ведомства должны до конца апреля перейти на универсальный российский коммуникационный сервис для госслужащего, соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщила пресс-служба правительства.

Речь идет о разработанном VK автоматизированном рабочем месте госслужащего (АРМ ГС). Этот сервис работает в браузере и включает в себя почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал, поддерживает аудио- и видеозвонки. 

«Более 250 000 сотрудников органов госвласти используют АРМ ГС ежедневно. Но нужно ускоряться – всем ФОИВ, не завершившим переход, необходимо сделать это не позднее апреля 2023 г.», – заявил Чернышенко.

Вице-премьер при этом призвал подключиться к нему и региональные власти, объяснив это требованием «геополитической обстановки».

О рекомендациях правительства перейти на сервис от VK стало известно еще летом прошлого года. Тогда в Минцифры отметили, что до конца 2023 г. планируется создать на основе этой платформы федеральную госсистему и подключить к ней всех чиновников. Цель этой работы — импортозамещение Telegram и WhatsApp, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom и Skype. В Минцифры добавили, что чиновники будут пользоваться сервисом бесплатно.

Ранее Роскомнадзор запретил с 1 марта некоторым российским компаниям использовать зарубежные мессенджеры, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, при оказании услуг. Согласно тексту закона, использование иностранных мессенджеров запрещается для тех компаний, которые выполняют государственное задание или предоставляют госуслуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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