Чернышенко поручил федеральным ведомствам перейти на мессенджер от VK до мая
Российские федеральные ведомства должны до конца апреля перейти на универсальный российский коммуникационный сервис для госслужащего, соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщила пресс-служба правительства.
Речь идет о разработанном VK автоматизированном рабочем месте госслужащего (АРМ ГС). Этот сервис работает в браузере и включает в себя почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал, поддерживает аудио- и видеозвонки.
«Более 250 000 сотрудников органов госвласти используют АРМ ГС ежедневно. Но нужно ускоряться – всем ФОИВ, не завершившим переход, необходимо сделать это не позднее апреля 2023 г.», – заявил Чернышенко.
Вице-премьер при этом призвал подключиться к нему и региональные власти, объяснив это требованием «геополитической обстановки».
О рекомендациях правительства перейти на сервис от VK стало известно еще летом прошлого года. Тогда в Минцифры отметили, что до конца 2023 г. планируется создать на основе этой платформы федеральную госсистему и подключить к ней всех чиновников. Цель этой работы — импортозамещение Telegram и WhatsApp, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom и Skype. В Минцифры добавили, что чиновники будут пользоваться сервисом бесплатно.
Ранее Роскомнадзор запретил с 1 марта некоторым российским компаниям использовать зарубежные мессенджеры, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, при оказании услуг. Согласно тексту закона, использование иностранных мессенджеров запрещается для тех компаний, которые выполняют государственное задание или предоставляют госуслуги.