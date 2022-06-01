Газета
Технологии

Правительство рекомендовало губернаторам перейти с Telegram на мессенджер от VK

Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву направить губернаторам рекомендации установить российские мессенджеры. Речь идет о разработанном VK автоматизированном рабочем месте госслужащего (АРМ ГС), сообщил Telegram-канал «Майский указ» со ссылкой на документ. В аппарате Чернышенко «Коммерсанту» подтвердили подлинность опубликованного документа.

Губернаторам рекомендовали использовать исключительно российские мессенджеры в «рамках служебной деятельности». В аппарате вице-премьера изданию рассказали, что сервис работает в браузере и включает в себя почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал.

В Минцифры отметили, что платформу уже внедряют в органах госвласти, а до конца 2023 г. планируется создать на ее основе федеральную госсистему и подключить к ней всех чиновников. Цель этой работы — импортозамещение Telegram и WhatsApp, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom и Skype. В Минцифры добавили, что чиновники будут пользоваться сервисом бесплатно. В VK отказались от комментариев.

Издание отметило, что чиновники раньше пытались заменить иностранные мессенджеры на российские, однако с марта губернаторы и другие чиновники начали продвигать свои Telegram-каналы после блокировки Instagram.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что губернаторы используют Telegram как соцсеть для коммуникации с избирателями. По его мнению, поручение Чернышенко вряд ли изменит то, как главы регионов ведут свои каналы. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что чиновники будут пользоваться новым сервисом, если это отнесут к вопросам трудовой дисциплины, а сервис VK вряд ли заставит их отказаться от привычных мессенджеров.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных