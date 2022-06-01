Правительство рекомендовало губернаторам перейти с Telegram на мессенджер от VK
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву направить губернаторам рекомендации установить российские мессенджеры. Речь идет о разработанном VK автоматизированном рабочем месте госслужащего (АРМ ГС), сообщил Telegram-канал «Майский указ» со ссылкой на документ. В аппарате Чернышенко «Коммерсанту» подтвердили подлинность опубликованного документа.
Губернаторам рекомендовали использовать исключительно российские мессенджеры в «рамках служебной деятельности». В аппарате вице-премьера изданию рассказали, что сервис работает в браузере и включает в себя почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал.
В Минцифры отметили, что платформу уже внедряют в органах госвласти, а до конца 2023 г. планируется создать на ее основе федеральную госсистему и подключить к ней всех чиновников. Цель этой работы — импортозамещение Telegram и WhatsApp, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom и Skype. В Минцифры добавили, что чиновники будут пользоваться сервисом бесплатно. В VK отказались от комментариев.
Издание отметило, что чиновники раньше пытались заменить иностранные мессенджеры на российские, однако с марта губернаторы и другие чиновники начали продвигать свои Telegram-каналы после блокировки Instagram.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что губернаторы используют Telegram как соцсеть для коммуникации с избирателями. По его мнению, поручение Чернышенко вряд ли изменит то, как главы регионов ведут свои каналы. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что чиновники будут пользоваться новым сервисом, если это отнесут к вопросам трудовой дисциплины, а сервис VK вряд ли заставит их отказаться от привычных мессенджеров.