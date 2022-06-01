Правительство рекомендовало губернаторам перейти с Telegram на мессенджер от VK

В Минцифры отметили, что платформу уже внедряют в органах госвласти, а до конца 2023 г. планируется создать на ее основе федеральную госсистему и подключить к ней всех чиновников. Цель этой работы — импортозамещение Telegram и WhatsApp, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom и Skype. В Минцифры добавили, что чиновники будут пользоваться сервисом бесплатно. В VK отказались от комментариев.