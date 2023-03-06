Минцифры опровергло утечку биометрических данных из НИИ «Восход»
Минцифры не подтверждает утечку биометрических данных из подведомственного ему НИИ «Восход», сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».
«Факт утечки не подтвержден. Данные в сеть не выложены», – сообщили там.
При этом была зафиксирована «аномальная активность» из внутренней сети НИИ, признали в ведомстве, но подчеркнули, что все данные хранятся в зашифрованном виде, поэтому незаконный доступ к ним невозможен. Служебная проверка проводится совместно с ФСБ, добавили в Минцифры.
В появившихся ранее в сети сообщениях об утечке говорилось, что в сеть якобы попала база данных государственной системы паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП) с 2006 г.
По данным «Лаборатории Касперского», лидерами по числу утечек в 2022 г. стали компании сферы ритейла и доставки еды. Всего в прошлом году было 168 случаев публикаций значимых баз данных российских организаций. В открытом доступе оказалось свыше 2 млрд записей — почти 300 млн пользовательских данных.