Минцифры опровергло утечку биометрических данных из НИИ «Восход»

При этом была зафиксирована «аномальная активность» из внутренней сети НИИ, признали в ведомстве, но подчеркнули, что все данные хранятся в зашифрованном виде, поэтому незаконный доступ к ним невозможен. Служебная проверка проводится совместно с ФСБ, добавили в Минцифры.