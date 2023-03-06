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Минцифры опровергло утечку биометрических данных из НИИ «Восход»

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Минцифры не подтверждает утечку биометрических данных из подведомственного ему НИИ «Восход», сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

«Факт утечки не подтвержден. Данные в сеть не выложены», – сообщили там.

При этом была зафиксирована «аномальная активность» из внутренней сети НИИ, признали в ведомстве, но подчеркнули, что все данные хранятся в зашифрованном виде, поэтому незаконный доступ к ним невозможен. Служебная проверка проводится совместно с ФСБ, добавили в Минцифры. 

В появившихся ранее в сети сообщениях об утечке говорилось, что в сеть якобы попала база данных государственной системы паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП) с 2006 г.

По данным «Лаборатории Касперского», лидерами по числу утечек в 2022 г. стали компании сферы ритейла и доставки еды. Всего в прошлом году было 168 случаев публикаций значимых баз данных российских организаций. В открытом доступе оказалось свыше 2 млрд записей — почти 300 млн пользовательских данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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