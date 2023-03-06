В Роскомнадзоре заявили о сборе избыточных персональных данных интернет-сервисами

Сейчас в законодательстве нет определения пользовательского соглашения и оно может содержать самую разную информацию: описание функций сервиса, правила копирования авторских материалов и др., сказала Куровская. На практике соглашения охватывают более широкий круг правоотношений, регулируя не только условия пользования сайтом и размещенной на нем информацией, но и, например, условия совершения сделок на сайте, уточнила эксперт.