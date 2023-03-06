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В Роскомнадзоре заявили о сборе избыточных персональных данных интернет-сервисами

Ведомство планирует унифицировать их пользовательские соглашения
Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

Правила сбора персональных данных (ПД) и заключения пользовательских соглашений могут закрепить поправками в закон «О персональных данных». О необходимости этого в конце февраля заявила директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (входит в Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору (РКН) Людмила Куровская во время выступления на вебинаре РКН. По словам источника «Ведомостей», близкого к службе, ведомство уже разрабатывает соответствующий законопроект.

Сейчас в законодательстве нет определения пользовательского соглашения и оно может содержать самую разную информацию: описание функций сервиса, правила копирования авторских материалов и др., сказала Куровская. На практике соглашения охватывают более широкий круг правоотношений, регулируя не только условия пользования сайтом и размещенной на нем информацией, но и, например, условия совершения сделок на сайте, уточнила эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных