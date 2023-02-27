Лидерами по масштабу утечек в России стали ритейлеры и сервисы доставки

В 2022 г. стало известно о нескольких утечках данных пользователей ритейлеров и сервисов доставки. В частности, в феврале прошлого года в сеть попали данные клиентов «Яндекс.Еды», были опубликованы их телефонные номера, а также информация о заказах. Также в мае об утечке данных сообщил Delivery Club (с сентября 2022 г. принадлежит «Яндексу»). В июне РБК обнаружил в открытом доступе данные пользователей Ozon. Отмечалось, что утечка могла произойти за полгода до этого.