Лидерами по масштабу утечек в России стали ритейлеры и сервисы доставки
В 2022 г. чаще всего в сеть утекали данные ритейлеров и сервисов доставки. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Лаборатории Касперского», передает агентство «РИА Новости».
За прошлый год было 168 случаев публикаций значимых баз данных российских организаций, говорится в исследовании компании. Всего в открытом доступе оказалось свыше 2 млрд записей — почти 300 млн пользовательских данных, часть которых (16%) содержана пароли. Отмечается, что большая часть (64%) данных попала в руки злоумышленников из-за атак на крупный бизнес.
Лидерами по объему утекшей информации стали сервисы доставки (34%) и ритейлеры (14%), уточнили в «Лаборатории Касперского». Согласно исследованию, в топ-10 по числу опубликованных пользовательских данных вошли по две утечки компаний из этих сфер. В организации добавили, что в сеть попадают данные как пользователей, так и сотрудников. «Лаборатория Касперского» ожидает, что в 2023 г. количество утечек вырастет на 20%, там не исключили, что внимание злоумышленников продолжит привлекать сфера ритейла.
В 2022 г. стало известно о нескольких утечках данных пользователей ритейлеров и сервисов доставки. В частности, в феврале прошлого года в сеть попали данные клиентов «Яндекс.Еды», были опубликованы их телефонные номера, а также информация о заказах. Также в мае об утечке данных сообщил Delivery Club (с сентября 2022 г. принадлежит «Яндексу»). В июне РБК обнаружил в открытом доступе данные пользователей Ozon. Отмечалось, что утечка могла произойти за полгода до этого.