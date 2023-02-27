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Технологии

Лидерами по масштабу утечек в России стали ритейлеры и сервисы доставки

Ведомости

В 2022 г. чаще всего в сеть утекали данные ритейлеров и сервисов доставки. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Лаборатории Касперского», передает агентство «РИА Новости». 

За прошлый год было 168 случаев публикаций значимых баз данных российских организаций, говорится в исследовании компании. Всего в открытом доступе оказалось свыше 2 млрд записей — почти 300 млн пользовательских данных, часть которых (16%) содержана пароли. Отмечается, что большая часть (64%) данных попала в руки злоумышленников из-за атак на крупный бизнес.

Лидерами по объему утекшей информации стали сервисы доставки (34%) и ритейлеры (14%), уточнили в «Лаборатории Касперского». Согласно исследованию, в топ-10 по числу опубликованных пользовательских данных вошли по две утечки компаний из этих сфер. В организации добавили, что в сеть попадают данные как пользователей, так и сотрудников. «Лаборатория Касперского» ожидает, что в 2023 г. количество утечек вырастет на 20%, там не исключили, что внимание злоумышленников продолжит привлекать сфера ритейла.

В 2022 г. стало известно о нескольких утечках данных пользователей ритейлеров и сервисов доставки. В частности, в феврале прошлого года в сеть попали данные клиентов «Яндекс.Еды», были опубликованы их телефонные номера, а также информация о заказах. Также в мае об утечке данных сообщил Delivery Club (с сентября 2022 г. принадлежит «Яндексу»). В июне РБК обнаружил в открытом доступе данные пользователей Ozon. Отмечалось, что утечка могла произойти за полгода до этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных