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Роскомнадзор назвал причину блокировки музыкального сервиса Last.fm

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Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису Last.fm, поскольку тот неоднократно игнорировал требования ведомства об удалении материалов, которые дискредитируют российскую армию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре заявили, что с января 2023 г. ведомство трижды направляло Last.fm требование о необходимости удаления материалов, «содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации».

«Администрация сервиса проигнорировала требования и не удалила запрещенные материалы, поэтому Роскомнадзор ограничил доступ к сайту и мобильным приложениям Last.fm», – пояснили в ведомстве. Сайт может быть разблокирован после удаления запрещенной информации, добавили в Роскомнадзоре.

Согласно данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете, доступ ограничивается к странице сайта www.last.fm. Об этом накануне – 9 марта – сообщали СМИ.

Ранее по теме: В России могут заблокировать музыкальный сервис Last.fm

О том, что Last.fm могут заблокировать в России, стало известно еще в начале марта. Платформа подвергалась блокировке в стране уже несколько раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных