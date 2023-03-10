Роскомнадзор назвал причину блокировки музыкального сервиса Last.fm
Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису Last.fm, поскольку тот неоднократно игнорировал требования ведомства об удалении материалов, которые дискредитируют российскую армию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
В Роскомнадзоре заявили, что с января 2023 г. ведомство трижды направляло Last.fm требование о необходимости удаления материалов, «содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации».
«Администрация сервиса проигнорировала требования и не удалила запрещенные материалы, поэтому Роскомнадзор ограничил доступ к сайту и мобильным приложениям Last.fm», – пояснили в ведомстве. Сайт может быть разблокирован после удаления запрещенной информации, добавили в Роскомнадзоре.
О том, что Last.fm могут заблокировать в России, стало известно еще в начале марта. Платформа подвергалась блокировке в стране уже несколько раз.