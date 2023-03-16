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РКН разблокировал музыкальный сервис Last.fm

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Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Last.fm после удаления сервисом запрещенной информации, сообщила пресс-служба ведомства.

«16 марта Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала Last.fm. Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что не раз направляли требования удалить материалы, которые содержали «недостоверную общественно значимую информацию и дискредитировали Вооруженные силы Российской Федерации».

«После введенных ограничений администрация портала оперативно удалила запрещенный контент», – отметили в пресс-службе.

10 марта в Роскомнадзоре рассказали, что с января этого года ведомство трижды направляло Last.fm требование о необходимости удаления противоправных материалов. Тогда же в ведомстве пояснили, что разблокировка будет возможна только после их удаления.

Ранее по теме: Роскомнадзор назвал причину блокировки музыкального сервиса Last.fm

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных