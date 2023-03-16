РКН разблокировал музыкальный сервис Last.fm
Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Last.fm после удаления сервисом запрещенной информации, сообщила пресс-служба ведомства.
«16 марта Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала Last.fm. Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена», – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что не раз направляли требования удалить материалы, которые содержали «недостоверную общественно значимую информацию и дискредитировали Вооруженные силы Российской Федерации».
«После введенных ограничений администрация портала оперативно удалила запрещенный контент», – отметили в пресс-службе.
10 марта в Роскомнадзоре рассказали, что с января этого года ведомство трижды направляло Last.fm требование о необходимости удаления противоправных материалов. Тогда же в ведомстве пояснили, что разблокировка будет возможна только после их удаления.