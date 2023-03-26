«Роскосмос» заявил о договоренности с ЕКА по возврату оборудования миссии ExoMars

В «Роскосмосе» напомнили, что запуск к Марсу автоматической межпланетной станции ExoMars, состоящей из европейского перелетного модуля, российского десантного модуля с посадочной платформой и европейским марсоходом, был запланирован в сентябре 2022 г. В марте прошлого года ЕКА приостановило сотрудничество с «Роскосмосом» по этой миссии, а в июле 2022 объявило о прекращении сотрудничества по проекту и предложило организовать взаимный возврат оборудования. «Роскосмос» предложил перенести миссию на 2024 или 2026 г., но ЕКА отвергло это предложение, добавили в госкорпорации.