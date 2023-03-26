«Роскосмос» заявил о договоренности с ЕКА по возврату оборудования миссии ExoMars
Госкорпорация «Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) разработали план взаимного возврата оборудования миссии ExoMars, которая должна была состояться в 2022 г. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
По данным госкорпорации, в Италии проводятся работы для подготовки к возвращению российской материальной части – десантного модуля с посадочной платформой и научных приборов. Работы с участием российских специалистов идут на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине.
В «Роскосмосе» напомнили, что запуск к Марсу автоматической межпланетной станции ExoMars, состоящей из европейского перелетного модуля, российского десантного модуля с посадочной платформой и европейским марсоходом, был запланирован в сентябре 2022 г. В марте прошлого года ЕКА приостановило сотрудничество с «Роскосмосом» по этой миссии, а в июле 2022 объявило о прекращении сотрудничества по проекту и предложило организовать взаимный возврат оборудования. «Роскосмос» предложил перенести миссию на 2024 или 2026 г., но ЕКА отвергло это предложение, добавили в госкорпорации.
«Госкорпорацией и Российской академией наук прорабатывается возможность исследований Марса с учетом задела, созданного в рамках проекта «ЭкзоМарс», в том числе с возможностью привлечения иностранных партнеров», – говорится в сообщении.
Ранее в «Роскосмосе» сообщали о невозможности вернуть из Италии российский десантный марсианский модуль «Казачок» из-за прекращения авиасообщения ЕС и России. Платформа должна была доставить на Марс европейский марсоход Rosalind Franklin. К моменту запуска миссии ресурс наземного хранения «Казачка» закончится, поэтому придется строить новую платформу, сообщала также пресс-служба. Бывший глава госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что Россия сама проведет миссию, хотя подготовка к ней затянется на несколько лет.