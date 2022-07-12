Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с «Роскосмосом» по ExoMars

На решение ESA уже отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами, если их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием?», — написал он в своем Telegram-канале.