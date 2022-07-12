Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с «Роскосмосом» по ExoMars
Европейское космическое агентство (ESA) объявило о прекращении сотрудничества с российской госкорпорацией «Роскосмос» по марсианской программе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу агентства Йозефа Ашбахера.
«Совет поручил мне официально прекратить на данный момент приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ровера и посадочной платформы ExoMars», — сказал Ашбахер.
На решение ESA уже отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами, если их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием?», — написал он в своем Telegram-канале.
Он также призвал Ашбахера задуматься о том, «труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением», обвинив его в саботажем совместной научной миссии.
Рогозин добавил, что госкорпорация делает все возможное для возвращения из Италии российского десантного марсианского модуля «Казачок».
12 марта Рогозин направил партнерам по Международной космической станции — NASA, CSA и ESA — требование снять санкции с предприятий госкорпорации, которые те наложили после начала специальной военной операции на Украине. По словам Рогозина, иностранные партнеры не объяснили «Роскосмосу» причины и содержание санкций.
Несмотря на это, 17 марта правящий совет ESA приостановил сотрудничество с «Роскосмосом» в рамках миссии ExoMars по исследованию Марса.
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