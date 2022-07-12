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Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с «Роскосмосом» по ExoMars

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Европейское космическое агентство (ESA) объявило о прекращении сотрудничества с российской госкорпорацией «Роскосмос» по марсианской программе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу агентства Йозефа Ашбахера. 

«Совет поручил мне официально прекратить на данный момент приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ровера и посадочной платформы ExoMars», — сказал Ашбахер.

На решение ESA уже отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами, если их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием?», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также призвал Ашбахера задуматься о том, «труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением», обвинив его в саботажем совместной научной миссии.

Рогозин добавил, что госкорпорация делает все возможное для возвращения из Италии российского десантного марсианского модуля «Казачок».

12 марта Рогозин направил партнерам по Международной космической станции — NASA, CSA и ESA — требование снять санкции с предприятий госкорпорации, которые те наложили после начала специальной военной операции на Украине. По словам Рогозина, иностранные партнеры не объяснили «Роскосмосу» причины и содержание санкций.

Несмотря на это, 17 марта правящий совет ESA приостановил сотрудничество с «Роскосмосом» в рамках миссии ExoMars по исследованию Марса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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