Роскосмос планирует запустить двухэтажные трамваи на космодроме «Восточный»

Строительство космодрома «Восточный» было подписано в 2007 г. Первый пуск с него состоялся 28 апреля 2016 г. Он расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, недалеко от города Циолковский. Космодром строился с целью уменьшить зависимость России от космодрома Байконур, который расположен на территории Казахстана. Помимо этого, появление космодрома в Дальневосточном регионе было призвано повысить его «инвестиционную привлекательность», следует из документов Роскосмоса.