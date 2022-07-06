Роскосмос планирует запустить двухэтажные трамваи на космодроме «Восточный»
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в «Роскосмос») подготовил проект двухэтажного трамвая для космодрома Восточный, сообщил директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС. Планируется, что трамвай соединит город Циолковский в Амурской области с космодромом.
«У нас есть потрясающий проект двухэтажного трамвайного поезда, фактически это легкое метро. В сцепке идут несколько вагонов, вид у них галактический», – сказал Рогозин. Он также отметил, что скорость состава будет достигать 100 км/ч. Первое время он будет ездить по существующей железнодорожной ветке, потом планируется построить специальную скоростную трассу.
Рогозин также подчеркнул, что помимо пассажирских вагонов идет работа над созданием грузовой платформы для перевозки космических аппаратов. В начале февраля 2020 г. генеральный директор УКВЗ Роман Новиков сообщал о достижении предварительной договоренности по организации перевозок людей на трамвае по космодрому Восточный.
Строительство космодрома «Восточный» было подписано в 2007 г. Первый пуск с него состоялся 28 апреля 2016 г. Он расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, недалеко от города Циолковский. Космодром строился с целью уменьшить зависимость России от космодрома Байконур, который расположен на территории Казахстана. Помимо этого, появление космодрома в Дальневосточном регионе было призвано повысить его «инвестиционную привлекательность», следует из документов Роскосмоса.