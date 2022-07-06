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Роскосмос планирует запустить двухэтажные трамваи на космодроме «Восточный»

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в «Роскосмос») подготовил проект двухэтажного трамвая для космодрома Восточный, сообщил директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС. Планируется, что трамвай соединит город Циолковский в Амурской области с космодромом.

«У нас есть потрясающий проект двухэтажного трамвайного поезда, фактически это легкое метро. В сцепке идут несколько вагонов, вид у них галактический», – сказал Рогозин. Он также отметил, что скорость состава будет достигать 100 км/ч. Первое время он будет ездить по существующей железнодорожной ветке, потом планируется построить специальную скоростную трассу.

Рогозин также подчеркнул, что помимо пассажирских вагонов идет работа над созданием грузовой платформы для перевозки космических аппаратов. В начале февраля 2020 г. генеральный директор УКВЗ Роман Новиков сообщал о достижении предварительной договоренности по организации перевозок людей на трамвае по космодрому Восточный.

Строительство космодрома «Восточный» было подписано в 2007 г. Первый пуск с него состоялся 28 апреля 2016 г. Он расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, недалеко от города Циолковский. Космодром строился с целью уменьшить зависимость России от космодрома Байконур, который расположен на территории Казахстана. Помимо этого, появление космодрома в Дальневосточном регионе было призвано повысить его «инвестиционную привлекательность», следует из документов Роскосмоса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных