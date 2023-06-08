В Госавтоинспекции заявили о неготовности к запуску беспилотных такси
В России пока нет готовности к запуску беспилотных автомобилей ни с технической, ни с инфраструктурной, ни с законодательной точки зрения. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Олег Понарьин.
«Пока ни технически, ни инфраструктурно, ни законодательно мы не подошли к тому моменту, чтобы полностью без водителя пустить в движение автомобиль такого высокого класса автоматизации», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Понарьина, сегодня полностью беспилотных автомобилей – единицы, поэтому в контексте России лучше говорить о «высокоавтоматизированных транспортных средствах».
7 июня «Яндекс» сообщил о тестировании роботакси в районе Ясенево в Москве. Речь идет о машинах, которыми управляет искусственных интеллект. Стоимость любой поездки составит 100 руб., но в машине сможет находиться только один пассажир. В компании отметили, что для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства в автомобиле будет водитель-испытатель.
В 2018 г. «Яндекс» подписал соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта. Совместная работа с властями поможет подготовить законодательную базу для внедрения беспилотных технологий на улицах столицы, рассчитывали тогда в компании. «Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г.