В Госавтоинспекции заявили о неготовности к запуску беспилотных такси

7 июня «Яндекс» сообщил о тестировании роботакси в районе Ясенево в Москве. Речь идет о машинах, которыми управляет искусственных интеллект. Стоимость любой поездки составит 100 руб., но в машине сможет находиться только один пассажир. В компании отметили, что для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства в автомобиле будет водитель-испытатель.