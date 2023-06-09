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ФАС и Минцифры могут ввести внеплановые проверки допустивших утечки данных IT-компаний

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры обсуждают введение внеплановых проверок IT-компаний, несмотря на установленный мораторий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник, близкий к правительству.

В случае если компании допустят утечку персональных данных клиентов или нарушат антимонопольное законодательство, в отношении организаций можно будет провести проверки. По словам участника телекоммуникационного рынка, ФАС уже готовит поправки к постановлению об аккредитации IT-компаний. Согласно этому постановлению, проверки отменены до 2024 г. включительно.

«Вопрос отмены моратория на те или иные проверки IT-компаний требует дополнительного обоснования и обсуждения», – рассказали «Коммерсанту» в Минцифры.

Собеседник издания на IT-рынке считает, что от проверок пострадают не только крупные компании, но и все в отрасли. Он подчеркнул, что во время проверки приостанавливается действие преференций и льгот для сотрудников, включая бронь от мобилизации.

По данным российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), за 2022 г. в интернет утекли данные 75% россиян. За последнюю неделю в сети оказались данные клиентов «Буквоеда», «Леруа Мерлен», «Твое», «Едим дома», «Ашана», Gloria Jeans, Askona и других компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных