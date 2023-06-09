ФАС и Минцифры могут ввести внеплановые проверки допустивших утечки данных IT-компаний
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры обсуждают введение внеплановых проверок IT-компаний, несмотря на установленный мораторий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник, близкий к правительству.
В случае если компании допустят утечку персональных данных клиентов или нарушат антимонопольное законодательство, в отношении организаций можно будет провести проверки. По словам участника телекоммуникационного рынка, ФАС уже готовит поправки к постановлению об аккредитации IT-компаний. Согласно этому постановлению, проверки отменены до 2024 г. включительно.
«Вопрос отмены моратория на те или иные проверки IT-компаний требует дополнительного обоснования и обсуждения», – рассказали «Коммерсанту» в Минцифры.
Собеседник издания на IT-рынке считает, что от проверок пострадают не только крупные компании, но и все в отрасли. Он подчеркнул, что во время проверки приостанавливается действие преференций и льгот для сотрудников, включая бронь от мобилизации.
По данным российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), за 2022 г. в интернет утекли данные 75% россиян. За последнюю неделю в сети оказались данные клиентов «Буквоеда», «Леруа Мерлен», «Твое», «Едим дома», «Ашана», Gloria Jeans, Askona и других компаний.