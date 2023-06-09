Беспилотное такси «Яндекса» могут запустить в других районах Москвы
Технология роботакси «Яндекса» пока останется только в районе Москвы Ясенево. Выход на другие локации будет возможен после отработки новых сценариев сервиса. Об этом ТАСС рассказал руководитель сервиса роботакси «Яндекса» Андрей Кармацкий.
«В Ясенево мы будем тестировать сервис несколько месяцев для того, чтобы понять, как это работает, и, соответственно, сделать определенные выводы», – сообщил Кармацкий.
По его словам, у компании множество планов по расширению роботакси в Ясеневе. Для беспилотных автомобилей должны сделать новые остановки и сценарии, после чего технологию можно будет расширять, говорит Кармацкий.
7 июня «Яндекс» начал тестирование роботакси в районе Ясенево в Москве. Речь идет о машинах, которыми управляет искусственный интеллект. Для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства в автомобиле будет водитель-испытатель.
Затем в Госавтоинспекции заявили о неготовности к запуску беспилотных такси. Это связано с тем, что без должного технического и инфраструктурного оснащения, а также соответствующей законодательной базы беспилотники не могут кататься по городу без водителя-испытателя.