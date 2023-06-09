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Технологии

Беспилотное такси «Яндекса» могут запустить в других районах Москвы

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Технология роботакси «Яндекса» пока останется только в районе Москвы Ясенево. Выход на другие локации будет возможен после отработки новых сценариев сервиса. Об этом ТАСС рассказал руководитель сервиса роботакси «Яндекса» Андрей Кармацкий.

«В Ясенево мы будем тестировать сервис несколько месяцев для того, чтобы понять, как это работает, и, соответственно, сделать определенные выводы», – сообщил Кармацкий.

По его словам, у компании множество планов по расширению роботакси в Ясеневе. Для беспилотных автомобилей должны сделать новые остановки и сценарии, после чего технологию можно будет расширять, говорит Кармацкий.

Помимо этого, через несколько недель тестирования «Яндекс» снимет ограничение на количество пассажиров – сейчас ездить в роботакси можно только одному с фиксированными остановками и стоимостью. Одна поездка обойдется в 100 руб.

7 июня «Яндекс» начал тестирование роботакси в районе Ясенево в Москве. Речь идет о машинах, которыми управляет искусственный интеллект. Для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства в автомобиле будет водитель-испытатель.

Затем в Госавтоинспекции заявили о неготовности к запуску беспилотных такси. Это связано с тем, что без должного технического и инфраструктурного оснащения, а также соответствующей законодательной базы беспилотники не могут кататься по городу без водителя-испытателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных