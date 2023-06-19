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Технологии

У приложения банка «Тинькофф» произошел сбой

Ведомости

Клиенты банка «Тинькофф» не могут перевести средства между счетами, в другой банк и по Системе быстрых платежей (СБП), выяснил корреспондент «Ведомостей».

При переводе высвечивается надпись «Сервис временно недоступен по техническим причинам», сервис предлагает осуществить перевод позже. При открытии приложения банк предупреждает о возможности возникновения ошибок. 

«Тинькофф» официально не подтверждал информацию о сбоях. При этом на запрос пользователя служба поддержки пишет, что «сейчас наблюдается нестабильная работа банковских сервисов».

«Могут не отображаться счета, карты и балансы на них; может не проходить оплата в магазинах; могут возникать ошибки при платежах и переводах», – говорится в ответе службы.

О сбоях приложения банка сообщалось 13 февраля. Тогда 57% пользователей отметили, что приложение не работает, при этом 10% пожаловались на проблемы со входом. В частности, о сбое в работе приложения сообщали клиенты банка из Москвы и Самары.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных