У приложения банка «Тинькофф» произошел сбой
Клиенты банка «Тинькофф» не могут перевести средства между счетами, в другой банк и по Системе быстрых платежей (СБП), выяснил корреспондент «Ведомостей».
При переводе высвечивается надпись «Сервис временно недоступен по техническим причинам», сервис предлагает осуществить перевод позже. При открытии приложения банк предупреждает о возможности возникновения ошибок.
«Тинькофф» официально не подтверждал информацию о сбоях. При этом на запрос пользователя служба поддержки пишет, что «сейчас наблюдается нестабильная работа банковских сервисов».
«Могут не отображаться счета, карты и балансы на них; может не проходить оплата в магазинах; могут возникать ошибки при платежах и переводах», – говорится в ответе службы.
О сбоях приложения банка сообщалось 13 февраля. Тогда 57% пользователей отметили, что приложение не работает, при этом 10% пожаловались на проблемы со входом. В частности, о сбое в работе приложения сообщали клиенты банка из Москвы и Самары.