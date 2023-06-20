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Доля Telegram в мобильном трафике в России выросла втрое с начала 2022 года

Ведомости

Доля Telegram в общем мобильном трафике в России с начала 2022 г. увеличилась более чем в три раза – с 2,5 до 8,5%. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в ходе CNews Forum «Кейсы и опыт IТ-лидеров»

«В начале 2022 г. доля Telegram в структуре мобильного трафика была 2,5%. Сейчас доля Telegram – 8,5%. Они выросли больше чем в три раза», – привел данные министр (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему трафика

В конце января «Ведомости» со ссылкой на подсчеты операторов «большой четверки» («Билайн», «Мегафон», Tele2, МТС) писали, что по итогам 2022 г. Telegram впервые обогнал WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) по объему пользовательского трафика. К началу 2023 г. его доля превысила 60–80% от общего объема.

Средняя цена рекламного поста в новостных Telegram-каналах по итогам 2022 г. выросла на 341% и достигла 55 940 руб. Об этом «Ведомости» писали в конце мая со ссылкой на данные исследования платформы для размещения нативной рекламы BeSeed. В 2021 г. она составляла 12 680 руб. По всем тематическим категориям в совокупности стоимость размещения рекламы в Telegram, согласно данным платформы, в 2022 г. в среднем увеличилась на 76,5% до 29 050 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных