Доля Telegram в мобильном трафике в России выросла втрое с начала 2022 года
Доля Telegram в общем мобильном трафике в России с начала 2022 г. увеличилась более чем в три раза – с 2,5 до 8,5%. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в ходе CNews Forum «Кейсы и опыт IТ-лидеров»
«В начале 2022 г. доля Telegram в структуре мобильного трафика была 2,5%. Сейчас доля Telegram – 8,5%. Они выросли больше чем в три раза», – привел данные министр (цитата по ТАСС).
В конце января «Ведомости» со ссылкой на подсчеты операторов «большой четверки» («Билайн», «Мегафон», Tele2, МТС) писали, что по итогам 2022 г. Telegram впервые обогнал WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) по объему пользовательского трафика. К началу 2023 г. его доля превысила 60–80% от общего объема.
Средняя цена рекламного поста в новостных Telegram-каналах по итогам 2022 г. выросла на 341% и достигла 55 940 руб. Об этом «Ведомости» писали в конце мая со ссылкой на данные исследования платформы для размещения нативной рекламы BeSeed. В 2021 г. она составляла 12 680 руб. По всем тематическим категориям в совокупности стоимость размещения рекламы в Telegram, согласно данным платформы, в 2022 г. в среднем увеличилась на 76,5% до 29 050 руб.