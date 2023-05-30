Стоимость рекламы в новостных Telegram-каналах в 2022 году выросла в 4,4 раза

Средняя цена рекламного поста в новостных Telegram-каналах по итогам 2022 г. выросла на 341% и достигла 55 940 руб., следует из данных исследования платформы для размещения нативной рекламы BeSeed (есть в распоряжении «Ведомостей»). В 2021 г. она составляла 12 680 руб., указано там же. По всем тематическим категориям в совокупности стоимость размещения рекламы в Telegram, согласно данным платформы, в 2022 г. в среднем увеличилась на 76,5% до 29 050 руб.