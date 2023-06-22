«Яндекс» увеличил годовой фонд выплат «белым» хакерам до 100 млн рублей
«Яндекс» продолжит награждать участников, если общие выплаты превысят 100 млн руб.», – отметили в компании.
Отмечается, что с начала года «Яндекс» выплатил уже более 35 млн руб. Размер вознаграждения зависит от критичности уязвимости, простоты ее использования и влияния на данные конечных пользователей, пояснили в компании.
Ранее в апреле Минцифры сообщило об очень малом числе «белых» хакеров в России. «На протяжении последнего года все топовые команды заняты – и не только топовые, но и маленькие команды, совсем маленькие тоже говорят: у всех заказов очень много», – говорил тогда директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин. На фоне сложившейся нехватки таких специалистов бизнес сам запустил новые программы их обучения, отметил он.
Как писали ранее «Ведомости», принятие законопроекта о «белых» хакерах может быть отложено. Инициатива публично обсуждается с лета 2022 г. Минцифры тогда занялось проработкой возможности ввести понятие bug bounty (поиск уязвимостей в ПО за вознаграждение) в правовое поле. Движение законопроекта осложнилось из-за позиции ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю), которые неохотно идут на либерализацию положений УК.