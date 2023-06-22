«Яндекс» увеличил годовой фонд выплат «белым» хакерам до 100 млн рублей

Ранее в апреле Минцифры сообщило об очень малом числе «белых» хакеров в России. «На протяжении последнего года все топовые команды заняты – и не только топовые, но и маленькие команды, совсем маленькие тоже говорят: у всех заказов очень много», – говорил тогда директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин. На фоне сложившейся нехватки таких специалистов бизнес сам запустил новые программы их обучения, отметил он.