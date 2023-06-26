Мантуров предложил Белоруссии собирать самолеты «Ладога» и «Байкал»

Самолет «Ладога» рассчитан на 44 места. Он заменит устаревшие Ан-24. В марте авиакомпания «Красавиа» и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) договорились о поставке 20 самолетов в Красноярский край с 2026 по 2030 г. По программе развития авиаотрасли России предполагается до 2030 г. выпустить 140 самолетов «Ладога». Их серийное производство должно начаться в 2026 г.