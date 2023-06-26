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Мантуров предложил Белоруссии собирать самолеты «Ладога» и «Байкал»

Ведомости

Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил наладить сборку самолетов малой авиации «Ладога» и «Байкал» в Белоруссии. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал посол Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Важным направлением для нас является предложение Дениса Валентиновича Мантурова попробовать собирать или поучаствовать в сборке на территории Белоруссии самолетов гражданской малой авиации "Ладога" и "Байкал". Для нас это уникальная возможность, новая компетенция, новая сфера по большому счету, новая часть экономики», – рассказал Крутой.

Обсудить этот вопрос стороны могут в ходе визита делегации Белоруссии на выставку «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

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Разработка и производство самолетов ведется по заказу Минпромторга. Опытный образец «Байкала» в конце января 2022 г. совершил свой первый полет в Екатеринбурге. Новый аппарат должен стать заменой «кукурузника» Ан-2 советской разработки. Самолет рассчитан на 9–12 мест. В сентябре 2022 г. сообщалось, что его производство начнется в 2024 г.

Самолет «Ладога» рассчитан на 44 места. Он заменит устаревшие Ан-24. В марте авиакомпания «Красавиа» и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) договорились о поставке 20 самолетов в Красноярский край с 2026 по 2030 г. По программе развития авиаотрасли России предполагается до 2030 г. выпустить 140 самолетов «Ладога». Их серийное производство должно начаться в 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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