Мантуров предложил Белоруссии собирать самолеты «Ладога» и «Байкал»
Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил наладить сборку самолетов малой авиации «Ладога» и «Байкал» в Белоруссии. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал посол Белоруссии Дмитрий Крутой.
«Важным направлением для нас является предложение Дениса Валентиновича Мантурова попробовать собирать или поучаствовать в сборке на территории Белоруссии самолетов гражданской малой авиации "Ладога" и "Байкал". Для нас это уникальная возможность, новая компетенция, новая сфера по большому счету, новая часть экономики», – рассказал Крутой.
Обсудить этот вопрос стороны могут в ходе визита делегации Белоруссии на выставку «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
Разработка и производство самолетов ведется по заказу Минпромторга. Опытный образец «Байкала» в конце января 2022 г. совершил свой первый полет в Екатеринбурге. Новый аппарат должен стать заменой «кукурузника» Ан-2 советской разработки. Самолет рассчитан на 9–12 мест. В сентябре 2022 г. сообщалось, что его производство начнется в 2024 г.
Самолет «Ладога» рассчитан на 44 места. Он заменит устаревшие Ан-24. В марте авиакомпания «Красавиа» и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) договорились о поставке 20 самолетов в Красноярский край с 2026 по 2030 г. По программе развития авиаотрасли России предполагается до 2030 г. выпустить 140 самолетов «Ладога». Их серийное производство должно начаться в 2026 г.