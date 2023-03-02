«Красавиа» и УЗГА подписали соглашение о поставке 20 самолетов «Ладога»
Авиакомпания «Красавиа» и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) договорились о поставке 20 самолетов «Ладога» в Красноярский край. Соглашение об этом было подписано на Красноярском экономическом форуме (КЭФ), передает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что «Красавиа» станет одной из первых российских авиакомпаний, которая получит новые самолеты «Ладога». Поставка запланирована на период с 2026 по 2030 гг.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на представителя минтранса Красноярского края писали о планах «Красавиа» и УЗГА заключить соглашение на КЭФ. Представитель УЗГА добавил, что предприятие примет активное участие в создании ЦППО, склада запчастей и в подготовке персонала.
В пресс-службе пояснили, что сначала «Красавиа» и УЗГА протестируют самолет в реальных географических и климатических условиях Сибири и Арктической зоны. В будущем авиакомпания планирует приобретать воздушные судна по схеме финансового лизинга.
«Ладога» заменит устаревшие Ан-24, выпущенные в 1970-80-е гг. Генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров отметил, что самолеты «Ладога» сегодня являются единственной альтернативной для регионального лайнера.
Следующим шагом станет подписание предварительного договора поставки в 2024 г., уточняет пресс-служба региона. Соглашение определит условия сделки, в том числе сервисное обслуживание, подготовку персонала, детальный технический облик самолета и др.