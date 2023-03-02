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«Красавиа» и УЗГА подписали соглашение о поставке 20 самолетов «Ладога»

Ведомости

Авиакомпания «Красавиа» и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) договорились о поставке 20 самолетов «Ладога» в Красноярский край. Соглашение об этом было подписано на Красноярском экономическом форуме (КЭФ), передает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что «Красавиа» станет одной из первых российских авиакомпаний, которая получит новые самолеты «Ладога». Поставка запланирована на период с 2026 по 2030 гг. 

Ранее «Ведомости» со ссылкой на представителя минтранса Красноярского края писали о планах «Красавиа» и УЗГА заключить соглашение на КЭФ. Представитель УЗГА добавил, что предприятие примет активное участие в создании ЦППО, склада запчастей и в подготовке персонала.

В пресс-службе пояснили, что сначала «Красавиа» и УЗГА протестируют самолет в реальных географических и климатических условиях Сибири и Арктической зоны. В будущем авиакомпания планирует приобретать воздушные судна по схеме финансового лизинга.

«Ладога» заменит устаревшие Ан-24, выпущенные в 1970-80-е гг. Генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров отметил, что самолеты «Ладога» сегодня являются единственной альтернативной для регионального лайнера. 

Следующим шагом станет подписание предварительного договора поставки в 2024 г., уточняет пресс-служба региона. Соглашение определит условия сделки, в том числе сервисное обслуживание, подготовку персонала, детальный технический облик самолета и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных