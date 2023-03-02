«Красавиа» и УЗГА подписали соглашение о поставке 20 самолетов «Ладога»

Ранее «Ведомости» со ссылкой на представителя минтранса Красноярского края писали о планах «Красавиа» и УЗГА заключить соглашение на КЭФ. Представитель УЗГА добавил, что предприятие примет активное участие в создании ЦППО, склада запчастей и в подготовке персонала.