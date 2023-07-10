Мишустин сообщил о сертификации самолета «Байкал» в декабре

ЛМС-901 «Байкал» разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019–2021 гг. 100%-ной «дочкой» УЗГА компанией «Байкал инжиниринг». Инвестиции государства в проект составили 1,25 млрд руб. Опытный образец «Байкала» в конце января 2022 г. совершил свой первый полет в Екатеринбурге. Самолет рассчитан на 9–12 мест. Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших «кукурузников» Ан-2. В сентябре 2022 г. сообщалось, что его производство начнется в 2024 г.