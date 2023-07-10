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Мишустин сообщил о сертификации самолета «Байкал» в декабре

Ведомости

Самолет малой авиации «Байкал» может получить сертификат в декабре 2023 г. Об этом в ходе пленарной сессии на выставке «Иннопром» заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

«В декабре должен получить сертификат самолет "Байкал", который приходит на смену устаревшим Ан-2. После чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации», – отметил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

По словам Мишустина, в перспективе самолет будет оснащен российским двигателем, такая работа уже ведется.

Ранее по теме: Мантуров предложил Белоруссии собирать самолеты «Ладога» и «Байкал»

В июне посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в интервью агентству рассказывал, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил наладить сборку самолетов «Байкал», а также «Ладога» в Белоруссии. Обсудить этот вопрос планировалось в ходе визита делегации Белоруссии на выставку «Иннопром».

ЛМС-901 «Байкал» разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019–2021 гг. 100%-ной «дочкой» УЗГА компанией «Байкал инжиниринг». Инвестиции государства в проект составили 1,25 млрд руб. Опытный образец «Байкала» в конце января 2022 г. совершил свой первый полет в Екатеринбурге. Самолет рассчитан на 9–12 мест. Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших «кукурузников» Ан-2. В сентябре 2022 г. сообщалось, что его производство начнется в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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