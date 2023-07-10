Мишустин сообщил о сертификации самолета «Байкал» в декабре
Самолет малой авиации «Байкал» может получить сертификат в декабре 2023 г. Об этом в ходе пленарной сессии на выставке «Иннопром» заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
«В декабре должен получить сертификат самолет "Байкал", который приходит на смену устаревшим Ан-2. После чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации», – отметил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).
По словам Мишустина, в перспективе самолет будет оснащен российским двигателем, такая работа уже ведется.
В июне посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в интервью агентству рассказывал, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил наладить сборку самолетов «Байкал», а также «Ладога» в Белоруссии. Обсудить этот вопрос планировалось в ходе визита делегации Белоруссии на выставку «Иннопром».
ЛМС-901 «Байкал» разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019–2021 гг. 100%-ной «дочкой» УЗГА компанией «Байкал инжиниринг». Инвестиции государства в проект составили 1,25 млрд руб. Опытный образец «Байкала» в конце января 2022 г. совершил свой первый полет в Екатеринбурге. Самолет рассчитан на 9–12 мест. Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших «кукурузников» Ан-2. В сентябре 2022 г. сообщалось, что его производство начнется в 2024 г.