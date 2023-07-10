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Минцифры утвердит правила использования систем противодействия дронам в сентябре

Ведомости

Минцифры утвердит правила использования систем противодействия беспилотникам в сентябре 2023 г. – они будут доступны только охранным организациям. Об этом сообщил заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«В последнее время даже частные лица начали активно применять системы противодействия беспилотникам, чаще всего это так называемые "глушилки". Бесконтрольная работа такой аппаратуры приводит к созданию помех в навигации», – сказал Шейкин, объясняя проблемы в работе GPS-навигации в Москве (цитата по «РИА Новости»).

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Он также отметил, что сбои GPS стали «одной из возможных причин» роста цен на услуги такси в столице. Для нормализации обстановки министерство создало рабочую группу по разработке правил использования систем противодействия беспилотникам, которые будут утверждены уже осенью.

«После этого частные лица не смогут использовать системы защиты от БПЛА, это будет доступно только охранным организациям, перечень которых прописан в паспорте антитеррористической защищенности», – отметил зампред.

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Газета «Коммерсантъ» ранее писала, что, в частности, проблемы в работе GPS привели к росту среднего чека на поездки в такси в Москве. С начала года стоимость услуги по России выросла на 4–11%, в то время как в столице – на 12–15%. Кроме того, среди причин опрошенные эксперты отметили рост затрат на автомобили, а также нехватку водителей.

При этом частичный отток водителей происходит именно из-за удорожания самих машин и роста затрат на их содержание, заявила газете председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

О сбоях работы GPS и ГЛОНАСС сообщалось еще в мае. Тогда местоположение пользователей ряда сервисов определялось некорректно, а картографические сервисы не справлялись с построением маршрутов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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