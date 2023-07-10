Минцифры утвердит правила использования систем противодействия дронам в сентябре

Газета «Коммерсантъ» ранее писала, что, в частности, проблемы в работе GPS привели к росту среднего чека на поездки в такси в Москве. С начала года стоимость услуги по России выросла на 4–11%, в то время как в столице – на 12–15%. Кроме того, среди причин опрошенные эксперты отметили рост затрат на автомобили, а также нехватку водителей.