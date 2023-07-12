Reuters: хакеры атаковали иностранных дипломатов в Киеве через рекламу BMW

В июне в США сообщили, что несколько правительственных учреждений США пострадали в результате «глобальной» кибератаки. Хакеры для доступа к данным использовали уязвимость в ПО, которое «широко» используется в США. CNN тогда писал, что пока непонятно, имеют ли хакеры связи с русскоязычной группой Clop, которая ранее взяла на себя ответственность за взлом ПО MOVEit Transfer.